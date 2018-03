La bufala dei francesi che si predono il mare della Sardegna

L'isola dei Famosi sta per chiudere i battenti? E' una bufala! : Se vi siete persi le puntate precedenti delL'isola dei Famosi vi sarete senza dubbio persi lo scandalo denominato Canna-gate che ha interessato Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver comprato e fumato ripetutamente marijuana, macchiandosi di reato (se così fosse) in Honduras. Dopo la rivelazione della fashion blogger Chiara Nasti che ha confermato in un video la tesi della Henger, emergono nuovi particolari ad avvalorare la tesi del ...

bufala dei conti 'lasciati' dai morosi - purtroppo è vero - ma non sono 35 euro : Vi avevamo parlato, solo pochi giorni fa, dello scandalo furbetti del contatore, cioè della notizia per la quale a pagare le fatture della luce per i clienti morosi saranno i consumatori onesti. purtroppo questa notizia è più che vera. C'è però una fake news che sta girando in queste ore sul web, secondo la quale già dalla prossima bolletta i consumatori in regola si troveranno ben 35 euro in più. Non solo, questa Bufala che viaggia via whatsapp ...

La bufala dei 35 euro in bolletta? Qualcosa di vero c’è. Ecco come difendersi : Un addebito di 35 euro in arrivo sulle nostre bollette elettriche di tutti noi che servirà ad appianare il buco lasciato da quegli utenti che non pagano la luce. È la bufala che sta girando da qualche giorno sui social, insieme all’invito a non pagare o a decurtare questa cifra dall’importo da saldare. Le associazioni di consumatori mettono in guar...

'Bollette - aumenti di 30-35 euro per colpa dei morosi' : bufala o no? Ecco cosa sta accadendo : Anche a voi è giunto via WhatsApp un messaggio in cui vengono annunciati rincari in bolletta per una cifra compresa tra i 30 e i 35 euro allo scopo di coprire le quote non pagate dai clienti morosi ? ...

Ufficialmente smentita la bufala bollette Enel dei 35 euro : la verità raccontata dall’azienda : Ufficialmente smentita la bufala bollette Enel dei 35 euro, la stessa di cui vi avevamo diffusamente parlato qui e che continua a circolare indisturbato su WhatsApp. Ci ha pensato la stessa multinazionale produttrice e distributrice di luce e gas ad affermarsi totalmente estranea ai fatti evidenziati nel messaggio che sta viaggiando di contatto in contatto attraverso la nota piattaforma di messaggistica istantanea. L'azienda ci ha tenuto a ...

Costi dei morosi spalmati in bolletta - Noiconsumatori : 'Nessuna bufala - c'è da imbufalirsi' : 'Nessuna bufala c'è solo da imbufalirsi per la decisione di spalmare Costi e morosità tra gli utenti modello come avviene nei condomini, anche perché si tenta da più parti di oscurare tanti vergognosi ...

WhatsApp - questa volta non è bufala : arriva la chiusura dei profili - ecco perché Video : Di recente uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti #Smartphone, ovvero #WhatsApp, sta facendo parlare di sé per le numerosi funzioni che sta promuovendo in questo 2018, soprattutto per rispondere all'incremento degli iscritti che ha riguardato #Telegram lo scorso anno, grazie a nuove funzioni innovative dalle quali l'applicazione dell'icona verde ha preso spunto. È il caso della possibilita' di registrare [Video] ...

WhatsApp - questa volta non è bufala : arriva la chiusura dei profili - ecco perché : Di recente uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti smartphone, ovvero WhatsApp, sta facendo parlare di sé per le numerosi funzioni che sta promuovendo in questo 2018, soprattutto per rispondere all'incremento degli iscritti che ha riguardato Telegram lo scorso anno, grazie a nuove funzioni innovative dalle quali l'applicazione dell'icona verde ha preso spunto. È il caso della possibilità di registrare i messaggi ...

Questa dieta è una bufala : cinque dritte per non cadere nelle trappole dei falsi esperti. E non rischiare la salute : 'Il dietologo o nutrizionista clinico è un medico, con una laurea di sei anni in medicina e una specializzazione in scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica, che gli permettono di visitare una ...