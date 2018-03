' La botta grossa' | il terremoto nel docufilm di Sandro Baldoni

La ‘botta grossa’ del terremoto - Marco Ferreri - Pino Daniele - l’omaggio a Valentina Cortese e il giornalismo militante de L’Ora di Palermo nei film vincitori dei ‘Nastri Doc 2018’ : La botta grossa di Sandro Baldoni per il ‘cinema del reale’, La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio per il cinema e Pino Daniele – il tempo resterà di Giorgio Verdelli per lo Spettacolo sono i film vincitori dei Nastri d’Argento Documentari – 2018. A questi titoli si aggiunge l’ex aequo per i Docufilm, tra Diva! omaggio a Valentina Cortese, di Francesco Patierno e La corsa de L’Ora, sulla storia del giornalismo militante e ...