Kris Van Assche lascia Dior dopo 11 anni | in arrivo c' è Kim Jones

Kris Van Assche lascia Dior Homme - arriva Kim Jones : Dopo 11 anni in qualità di Direttore Artistico della linea maschile di Dior Homme, Kris Van Assche lascia la maison francese, al suo posto arriverà Kim Jones, ex direttore artistico di Louis Vuitton, che affiancherà Maria Grazia Chiuri, dal 2016 responsabile della linea femminile. “Ringrazio Kris Van Assche per il contributo alla meravigliosa crescita di Dior Homme, per aver creato una silhouette maschile elegante e contemporanea”, ha ...

Coppa del mondo - Marcel Hirscher vince slalom gigante di Aare davanti a Kristoffersen : Il 7 volte vincitore della Coppa del mondo con questo successo si porta a 13 vittorie in Coppa , la settima su otto in slalom gigante, . Quarto posto per lo svizzero Meillard, quinto lo sloveno ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2018 : Krista Parmakoski domina la 10km in tecnica classica davanti al proprio pubblico davanti a Nepryaeva e Bjoergen : Krista Parmakoski è profeta in patria e domina la 10km in tecnica classica di Lahti, valevole per la Coppa del Mondo 2018. La finlandese, infatti, non ha lasciato scampo alle avversarie gestendo in maniera impeccabile il suo sforzo, dall’inizio alla fine. L’unica a tenerle testa, se così si può dire, è stata la russa Natalia Nepryaeva che si è classificata al secondo posto con un ritardo di 20.9 secondi grazia ad una seconda parte di ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 22 febbraio : Kristoffersen in vetta allo slalom - Moellg in corsa per il podio - Hirscher out. Vonn davanti nella combinata - male le italiane : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kristoffersen davanti a tutti nella prima manche - Moelgg quarto e Hirscher out : E’ il norvegese Henrik Kristoffersen a sorridere al termine della prima manche dello slalom speciale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Sulle nevi di Yongpyong lo scandinavo interpreta meglio di tutti la neve ed il pendio sudcoreano. Un tracciato che gira abbastanza nella parte alta e filante in quella bassa su cui il nordico si è espresso al meglio realizzando il crono di 47″72. Ci si aspettava la risposta di Marcel Hirscher, ...

Sci alpino - Slalom Schladming 2018 : Stefano Gross terzo dopo la prima manche - quarto Manfred Moelgg! Davanti i “mostri” Hirscher e Kristoffersen : Marcel Hirscher è al comando dello Slalom di Schladming dopo la prima manche. L’austriaco non ha fatto sconti al suo rivale, Henrik Kristoffersen, che insegue immediatamente alle sue spalle. Il cannibale, battuto dal norvegese domenica a Kitzbuehel, quest’oggi ci ha tenuto subito a mettere in chiaro le cose, scendendo, a differenza della prima manche di tre giorni fa, in maniera tutt’altro che controllata, con il solito elevato ...

DIRETTA/ Slalom Kitzbuhel : streaming video e tv - Kristoffersen subito davanti! (Coppa del Mondo sci) : DIRETTA Slalom maschile Kitzbuhel streaming video e tv, orario e risultato live, i favoriti per la gara che completa lo storico weekend della Coppa del Mondo di sci (21 gennaio)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:53:00 GMT)

Sci alpino - Slalom Wengen 2018 : Marcel Hirscher rompe la maledizione! Che trionfo davanti a Kristoffersen. Settimo Stefano Gross : Marcel Hirscher non finisce più di stupire. Non aveva mai vinto in Coppa del Mondo a Wengen ed oggi l’austriaco ha finalmente rotto la maledizione. A suo modo. Lo stesso con cui ha vinto, o per meglio dire dominato, le ultime sette gare tecniche e gli ultimi cinque Slalom della stagione. L’unico che gli è sfuggito è stato il primo, a Levi, quando ancora non era al top della forma dopo la frattura del malleolo in estate. Stavolta la ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 in DIRETTA : inizia la seconda manche. De Aliprandini lotta per il podio - Hirscher davanti a Kristoffersen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena una delle gare più amate dagli sciatori, una delle grandi classiche per questa specialità, da molti è ritenuto il Gigante per eccellenza. Come ogni anno si preannuncia un grande spettacolo sperando che le condizioni meteo siano favorevoli. Il grande favorito della vigilia è ...