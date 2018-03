laragnatelanews

: RT @KiaItalia: La Primavera tarda a sbocciare? Colorala con Nuova #KiaStonic! #Primavera2018 - Italpress : RT @KiaItalia: La Primavera tarda a sbocciare? Colorala con Nuova #KiaStonic! #Primavera2018 - MaurizioMurgia : Kia Stonic, Razionalità e fruibilità ai massimi livelli, in un’auto intelligente -

(Di martedì 20 marzo 2018), l’auto: Non penso che un’auto come lapossa avere una denominazione differente. E’ un’auto medio-piccola ma che ha tutto. E’ comoda funzionale, gradevole. Ha tecnologia moderna, carrozzeria ben assemblata, sistemi infotainment di ultima generazione ed una serie di supporti alla guida molto utili in termini di sicurezza e confort. Caratteristiche specifiche dellasono oltre ai famosi 7 anni di garanzia Kia; il Climatizzatore; l’ISG (Stop&Go); Radio floating touchscreen da 7″; Mirroring Apple CarPlay ed Android Auto; Sensore Luci; Alzacristalli elettrici anteriori; Sistema di assistenza alla partenza in salita; Protezione sottoscocca anteriore e posteriore in vernice silver; Sistema monitoraggio pressione pneumatici; Retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente. Per la ...