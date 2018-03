Kenya | l' ultimo rinoceronte bianco settentrionale è morto Il cordoglio del web per Sudan

Kenya - muore Sudan : l'ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco : Si è spento a 45 anni l'ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale. Sudan , questo il suo nome, lascia i soli due esemplari femmine nella riserva Ol Pejeta Conservancy, in Kenya , dove viveva. Lo staff della riserva ne ha dato il triste annuncio in un tweet postato nelle prime ore di questa mattina:...Continua a leggere

