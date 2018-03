KENYA | L' ULTIMO RINOCERONTE BIANCO SETTENTRIONALE È MORTO Estinzione di una specie di

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora KENYA : rinoceronte bianco - morto Sudan ultimo esemplare maschio - 20 marzo - : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : morto in Kenya l' ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco . Si chiamava Sudan , torna rischio estinzione.

KENYA - è morto l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio. Restano in vita solo due femmine della specie : È morto in Kenya l’ultimo rinoceronte settentrionale bianco maschio: era l’unico esemplare al mondo. L’animale è stato addormentato definitivamente a seguito di un ulteriore aggravamento delle sue condizioni di salute, legate a complicazioni degenerative muscolari ed ossee dovute all’età e alle numerose ferite superficiali di cui soffriva. La notizia è stata confermata da Richard Vigne, capo della riserva Ol Pejeta Conservancy, dove ...

