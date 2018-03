Juventus | Ginter e Darmian per la difesa | doppio affare da oltre 30 milioni di euro

serieanews

: #NotizieBianconere #Juventus #Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane Ginter. Pronto il ... - SuperNews - $inline_image ... - All_The_News81 : #NotizieBianconere #Juventus #Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane Ginter. Pronto il ... - SuperNews - $inline_image ... - Roccio92 : Andiamo alla scoperta di Matthias #Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach su cui ha messo gli occhi la… - calciodangolo_ : #Juventus, alla scoperta di #Ginter: difensore tedesco col vizio del gol ? -

(Di martedì 20 marzo 2018)- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, lasarebbe pronta a mettere le mani su Matthias, difensore attualmente in forza al Borussia Monchengladbach. Alcuni emissari bianconeri hanno assistito all’ultimo incontro di campionato della formazione tedesca per valutare e consolidare l’interesse per il difensore. Il giocatore potrebbe lasciare la Germania … L'articoloper lada30diproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....