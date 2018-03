Juventus e Napoli | allarmi infortuni Si fermano Alex Sandro e Hamsik

Juventus - Pjanic : “Il Napoli gioca bene - ma conta vincere” : Juventus, Pjanic: “Il Napoli gioca bene, ma conta vincere” Sosta del campionato, tempo di bilanci su quanto fatto e previsioni per il finale. Sull’eterna sfida Juventus-Napoli per lo scudetto ha parlato Pjanic: “Vincere non è mai facile, nemmeno alla Juventus – ha commentato il bosniaco -. Le vittorie si ottengono sudando. Il Napoli gioca bene, […]

Napoli - Sarri/ “Per il rinnovo del contratto valuterò bene - sulla sfida con la Juventus…” : Napoli, parla Sarri: “Per il rinnovo del contratto valuterò bene, sulla sfida con la Juventus…”. Le nuove dichiarazioni del tecnico dei partenopei a margine del trofeo Maestrelli(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Bruno Peres : 'Scudetto? Sono contro la Juventus - quindi dico Napoli' : Il terzino della Roma non ha dubbi neanche su chi sarà il portiere più forte al mondo: ' Alisson sta lavorando tanto - ha detto a Premium Sport -. Diventerà il numero uno. C'è un pochino di paura che ...

Napoli - Sarri allontana la pressione : 'La Juventus non mi preoccupa' : 1 di 3 Successiva MONTECATINI TERME - Più che al futuro Maurizio Sarri pensa al presente. Un presente in cui vuole però scrivere pagine di storia che possano restare scolpite a lungo. Ecco perché il ...

La lista di Conte al PSG : tremano Inter - Milan - Juventus - Torino e Napoli Video : Per la sessione estiva del calciomercato 2018 ci saranno diversi movimenti anche per le panchine, tra cui Antonio #Conte, che potrebbe lasciare il Chelsea per trasferirsi al #paris saint-germain. L'allenatore salentino non sta passando un buon periodo con i blues, dove diversi passi falsi, tra campionato e Champions League, stanno determinando il suo futuro, che molto probabilmente sara' lontano da Londra. L'ultima pesante sconfitta è arrivata ...

VIDEO / Napoli-Genoa (1-0) : highlights e gol. Mimmo Pesce esulta al gol di Albiol e la Juventus... (Serie A) : VIDEO Napoli Genoa (risultato finale -): highlights e gol della partita giocata tra le mura del San Paolo e valida nella 29^ giornata della Serie A. Le immagini salienti del match.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:02:00 GMT)

Juventus-Napoli - più concreti che belli : lo scudetto sarà deciso dalle difese : La questione è semplice e riassumibile in due punti , che non sono soltanto quelli che attualmente separano in classifica le prime due, : 1, il Napoli deve assolutamente vincere le ultime 9 partite, ...

Napoli-Genoa 1-0 - azzurri a -2 dalla Juventus : Roma, 19 mar. , askanews, Il Napoli supera il Genoa per 1-0 e sale a -2 dalla Juventus capolista. Gara molto equilibrata in cui il Napoli non riesce ad aprire un varco nella difesa ospite, colpendo ...

Napoli - Sarri : 'In passato la Juventus aveva già vinto il campionato' : 'Se siamo a due punti vuol dire che stiamo facendo bene, negli anni scorsi la Juve a quest'ora aveva praticamente già vinto il campionato. Dobbiamo continuare, le gare nel finale di stagione saranno ...

Il Napoli soffre ma batte il Genoa : 1-0 e Juventus a meno due in classifica : Il Napoli di Maurizio Sarri soffre contro il Genoa di Davide Ballardini ma alla fine riesce a piegare la resistenza dei rossoblù a venti minuti dalla fine grazie alla rete di testa di Raul Albiol. Gli ...

Juventus e Napoli - duello scudetto riaperto : la Serie A più bella d'Europa : Equilibrio totale sia in testa che per la Champions League e la salvezza. Il nostro campionato meglio delle leghe top già decise

Albiol manda il Napoli a -2 dalla Juventus : un bel Genoa cede per 1-0 : La cronaca della partita Genoa senza paura al San Paolo. Tanto che, all'11', Lazovic va via a Koulibaly sparando contro l'esterno della rete da posizione impossibile. Risponde Mertens, che non trova ...

Serie A - Napoli-Genoa 1-0 : risolve Albiol - la Juventus è a 2 punti : NAPOLI - Serve un colpo di testa di Albiol al 27' della ripresa al Napoli per superare il Genoa al San Paolo e tornare vicino alla Juve. La squadra di Sarri soffre, rischia, spreca ma alla fine riesce ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : il Napoli vince e va a -2 dalla Juventus! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la 29^ giornata del torneo. L?inter affonda la Sampdoria, Milan e Roma non sbagliano(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 22:51:00 GMT)