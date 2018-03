Juventus | dopo Chiellini altro stop in difesa | tegola Alex Sandro

Juventus - Dybala il giorno dopo : 'Il pallone non voleva entrare - guardiamo avanti' : 'In certe serate il pallone non entra, e bisogna guardare avanti!'. Paulo Dybala affida a Twitter il commento sullo 0-0 con la Spal, che ha fermato la Juventus dopo 12 vittorie consecutive. Davvero ...

Juventus - Khedira non convocato / Il tedesco salta la Spal per sindrome influenzale - tornerà dopo la sosta : Juventus, Khedira non convocato: il tedesco salta la Spal per sindrome influenzale, lo conferma Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Sarà in campo dopo la sosta per le nazionali.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:37:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Real grande avversario ma ci penso dopo Pasqua" : Tutti pensano già al Real Madrid ma Allegri pensa solo alla trasferta di campionato: "Il Real è un grande avversario. Dobbiamo prepararci al meglio, ma ne parliamo dopo Pasqua. Ci sono partite di ...

Calcio quotato - Juventus e Roma in rosso dopo sorteggi Champions League : Teleborsa, - I sorteggi per i quarti di finale di Champions League non aiutano i titoli di Juventus e A.S. Roma . Il club bianconero è sceso sui minimi in Borsa, segnando ora un calo dell'1,15% mentre ...

Calcio quotato - Juventus e Roma in rosso dopo sorteggi Champions League : I sorteggi per i quarti di finale di Champions League non aiutano i titoli di Juventus e A.S. Roma . Il club bianconero è sceso sui minimi in Borsa, segnando ora un calo dell'1,15% mentre la squadra ...

AVVERSARIA Juventus E' REAL MADRID/ Quarti Champions League : i bianconeri ritrovano Zidane dopo la finale 2017 : AVVERSARIA JUVENTUS è il REAL MADRID, sorteggio Quarti Champions League. Al prossimo turno si replicherà la finale 2016-2017 della prima coppa in Europa.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:22:00 GMT)

Juventus-Atalanta - la maglia strappata di Benatia dopo lo scontro in area con De Roon : Nell'azione che ha portato al secondo gol della Juventus nella partita contro l'Atalanta, realizzato da Matuidi, la maglia del difensore bianconero Medhi Benatia ha fatto una brutta fine. Il giocatore ...

Juventus - dopo il sorpasso i bianconeri pensano alla fuga : TORINO - Il sorpasso non basta, la Juve pensa alla fuga e nel recupero di mercoledì contro l'Atalanta avrà la possibilità di portarsi a +4 in classifica sul Napoli, un buon margine in vista dello ...

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato live 2-0) streaming video e tv : Gori raddoppia dopo Pinto : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:30:00 GMT)

Juventus - quel like di Emre Can dopo il Tottenham... : I bianconeri volano ai quarti esaltandosi proprio nel momento di maggior difficoltà. A fine gara ecco il possibile indizio di mercato: Emre Can clicca mi piace alla foto celebrativa di Khedira

Lazio - Inzaghi : 'Squadra delusa dopo le sfide con Milan e Juventus. Dinamo? Non li sottovalutiamo' : Ottavi di finale di Europa League, la Lazio si prepara ad affrontare la Dinamo Kiev per provare a proseguire il cammino europeo. Tutto pronto per la partita d'andata, in programma allo stadio Olimpico.

Juventus-Buffon - incontro per il futuro dopo il match con il Tottenham : si va verso il rinnovo : Juventus-Buffon, incontro per il futuro dopo il match con il Tottenham: si va verso il rinnovo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Buffon- L’attesissimo incontro tra Buffon e la Juventus, per discutere del futuro del numero uno bianconero, potrebbe concretizzarsi dopo il match di Champions League contro il Tottenham. Questo è ciò che riporta ...

Dybala decide Lazio Juventus/ Diretta e risultato : sentenza allo scadere - 3 degli ultimi 6 gol dopo il 90' : Diretta Lazio Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. allo stadio Olimpico sfida determinate per lo scudetto e uno dei primi quattro posti(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Juventus - ALLEGRI SCANSOPOLI / "Io penso partita dopo partita - il campionato si deciderà alla fine" : JUVENTUS, parla ALLEGRI: “La Coppa Italia vale come lo scudetto, saremmo gli unici nell’era moderna”. Conferenza stampa del tecnico dei bianconeri in vista dell’Atalanta(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:21:00 GMT)