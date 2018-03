Juve | problemi muscolari per Alex Sandro Esami anche per Chiellini

Juve - problemi muscolari per Alex Sandro : Il difensore brasiliano della Juventus Alex Sandro ha interrotto l'allenamento con la sua Nazionale a Mosca per un problema muscolare alla coscia destra. Lo rende noto Globoesporte. Nelle prossime ore ...

Ex Juve - per Morata problemi non solo fisici : Come riporta Sky Sport , l'ex Juve non è limitato dai soli problemi alla schiene ma anche da alcuni problemi nella vita privata. A tal proposito vale la pena ricordare le parole di Conte che alla ...

Infortunio Bernardeschi/ Juventus - problemi ai legamenti del ginocchio : la diagnosi ufficiale : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: iperestensione del ginocchio sinistro, Massimiliano Allegri in apprensione per le condizioni dell'attaccante esterno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:19:00 GMT)

Infortunio Kane - problemi ad una caviglia : out nel ritorno con la Juve? Parla Pochettino : Infortunio Kane – Harry Kane sta vivendo la stagione migliore della sua carriera. Il bomber inglese del Tottenham ha già realizzato 33 goal in 34 partita: numeri pazzeschi. L’ultima rete il 10 degli ‘Spurs’ lo ha messo a segno nella gara di andata degli ottavi di Champions League all’Allianz Stadium contro la Juventus. Un goal pesante che ha permesso agli inglesi di riaprire il match, terminato poi 2-2. Lo stesso ...

DIRETTA/ Juventus-Tottenham (risultato live 2-1) streaming video e tv : problemi fisici per Mandzukic! : DIRETTA Juventus Tottenham: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Andata degli ottavi di Champions League all'Allianz Stadium(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:50:00 GMT)

Infortunio Barzagli/ Juventus news - problemi al polpaccio durante il riscaldamento : risentimento muscolare? : Infortunio Barzagli, Juventus news: problemi al polpaccio durante il riscaldamento per il difensore centrale. risentimento muscolare? Si attendono gli esami per diagnosi e tempi di recupero(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:16:00 GMT)

Juventus - Perin vice Szczesny. Il portiere rossoblù ammette : “Non avrei problemi…” : Juventus, Perin vice Szczesny. Il portiere rossoblù ammette: “Non avrei problemi…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Perin vice SZCZESNY- La Juventus pensa a Mattia Perin come rinforzo in vista della prossima stagione. Il portiere del Genoa, intervistato dai colleghi di “TuttoSport“, ha aperto le porte ad un ipotetico ...

Calciomercato Juventus/ News - problemi per il rinnovo di Alex Sandro? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: problemi per il rinnovo del brasiliano Alex Sandro? C'è il rischio che il calciatore chieda la cessione al club.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 03:14:00 GMT)