Juve | Dybala a Madrid | si scatenano i rumors di mercato

Juventus - Dybala vola a Madrid : accordo ad un passo con il Real! [CIFRE - DETTAGLI] : Dybala-Real Madrid, accordo vicino. La Juventus è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Spal, il distacco dal Napoli adesso è solo di due punti, duello fino all’ultima giornata per lo scudetto mentre in Champions League il pensiero è rivolto al doppio incontro dei quarti di finale contro il Real Madrid. Nel frattempo movimento anche per quello che riguarda il mercato, si preannuncia un’estate caldissima. Nel ...

Juve - Del Piero : 'Dybala? Sulle punizioni sono meglio io - ma può crescere. Su Buffon...' : Buffon? Tutto il mondo aspetta che possa alzare questa Champions League, ma da parte mia posso dirgli che a prescindere rimarrà sempre il numero uno '. Abbiamo parlato con... @delPieroale ! 2 domande ...

Juventus - Dybala in vacanza a Madrid scatena i social. Ma è un falso allarme : Al netto delle smentite di tutte le voci di addio da parte dello stesso giocatore e della stessa Juventus, sarebbe comunque un po' folle comunicare al mondo la propria presenza a Madrid se in corso ...

Juventus - nostalgia Pogba : 'Dybala amico e campione. E diventerà ancora più forte' : TORINO - Il suo ritorno al Manchester United non è stato come se lo aspettava e ora Paul Pogba sta vivendo un momento difficile, ai ferri corti con il tecnico José Mourinho e criticato da stampa e ...

Juventus - Dybala il giorno dopo : 'Il pallone non voleva entrare - guardiamo avanti' : 'In certe serate il pallone non entra, e bisogna guardare avanti!'. Paulo Dybala affida a Twitter il commento sullo 0-0 con la Spal, che ha fermato la Juventus dopo 12 vittorie consecutive. Davvero ...

Juventus - impresa Spal. Dybala : “pallone non voleva entrare” : “In certe serate il pallone non entra, e bisogna guardare avanti!”. Paulo Dybala affida a Twitter il commento sullo 0-0 con la Spal, che ha fermato la Juventus dopo 12 vittorie consecutive. Davvero una serata-no per il numero 10 dei bianconeri, che pure era reduce da grandi prestazioni e gol decisivi. “Non il risultato che volevamo – twitta Claudio Marchisio, ieri in panchina -. Abbiamo lottato per arrivare dove siamo. ...

DIRETTA/ Spal-Juventus - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Dybala sfiora il bersaglio su punizione : DIRETTA Spal Juvenrus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri a Ferrara per altri punti Scudetto.

Higuain-Dybala : 60 e lode. Insieme 43 gol con la Juve : TORINO - Gonzalo Higuain e Paulo Dybala hanno già segnato 43 gol in due , 22 il Pipita e 21 la Joya, e viaggiano appena sotto le migliori coppie europee. Se Cristiano Ronaldo e Bale , prossimi ...

Spal-Juventus - diretta tv e streaming : Higuain e Dybala per il +7 sul Napoli : La partita via streaming, attraverso le applicazioni Skygo e Premium Play . Spal-Juventus, bianconeri per allungare in testa alla classifica La Juventus sta vivendo un magic moment in questo mese ...

Juve - Allegri : 'Battiamo il Real. La partita con la Spal? Non è scontata...'. Dybala : 'La Champions? Pronti per una nuova sfida' : Il Real può attendere, perché tutta l'attenzione di Max Allegri è riservata alla Spal. 'Il sorteggio di Champions? La partita di domani è molto più importante, può sembrare ma non è scontata. Se ...