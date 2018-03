Jonathan Kashanian Sono gay? Non ve lo dico Voglio essere padre | mai stato

Isola dei Famosi - Marco Ferri e Jonathan Kashanian amici per interesse secondo Lory Del Santo : Lory Del Santo , vincitrice di qualche edizione dell' Isola dei Famosi fa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale "Vero, ha commentato l'avventura di Marco Ferri con cui ha passato due notte bollenti, tempo fa, durante il Festival del Cinema di Cannes: All'inizio lo hanno votato tutti. Si erano messi d'accordo. Ma superata la prima nomination è andato forte e ha capito di dover scegliere una linea di comportamento ...

Isola dei Famosi : Simone Barbato fa piangere Jonathan Kashanian : Jonathan Kashanian in lacrime a L’ Isola 13 per ‘colpa’ di Simone Barbato E’ da poco finita una nuova puntata del daytime dell’ Isola dei Famosi . E stavolta è stato Jonathan Kashanian a far molto parlare i numerosi telespettatori del reality show vip. Cosa è successo? Il ragazzo, parlando con la cantante Bianca Atzei, è scoppiato a piangere perchè deluso da Simone Barbato . Difatti quest’ultimo l’ha ...

Isola dei Famosi : Jonathan Kashanian è finto? Parla ex gieffino : Jonathan Kashanian a L’Isola dei Famosi: la rivelazione choc di un ex gieffino Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. E sul finire della trasmissione Jonathan Kashanian, proclamato mejor della settimana, ha rivelato di essere un bravo ragazzo, che vedrebbe il buono sempre in tutti. Una dichiarazione, che però non è piaciuta affatto a un ex concorrente del Grande Fratello, che sembra abbia avuto modo di ...