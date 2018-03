Jersey Shore | che fine hanno fatto? Ecco la situazione sentimentale in cui ritroverai la

Jersey Shore Family Vacation : i figli di Snooki hanno reagito come hai fatto tu davanti al trailer della reunion : Venerdì 6 aprile alle 22.50 sempre su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV potrai gustare di nuovo l'episodio con la replica doppiata. Le citazioni OMG dal trailer di Jersey Shore Family Vacation: ...

Jersey Shore Family Vacation : le citazioni OMG dal trailer della nuova stagione : ph: getty images

Jersey Shore Family Vacation : Mike "The Situation" rischia di andare in prigione : ph: getty images

Jersey Shore Family Vacation : il primo trailer ufficiale è arrivato e la gang promette di darci dentro come mai prima :

Jersey Shore reunion : quando vedere la Family Vacation in lingua originale e le repliche doppiate in italiano : THEY'RE BACK! Tutto il mondo potrà rivedere la Family di @JerseyShoreMTV il 5 aprile 2018 Sei pronto?! #JerseyShore pic.twitter.com/gOLI7XiKFh — MTV Italia , @mtvitalia, 9 febbraio 2018

Jersey Shore Family Vacation raddoppia : confermata la seconda stagione : ph: getty images

Jennifer Lawrence : l'attrice si è ispirata a Jersey Shore per uno dei suoi ruoli : ph: getty images

Jersey Shore : torna il mitico Duck Phone e Snooki non ha ancora capito come usarlo : ph: MTV

Buon compleanno JWoww : le frasi indimenticabili della star di Jersey Shore : ph: getty images

Jersey Shore Family Vacation : anche Angelina della stagione 1 partecipa alla reunion : Non solo Jersey Shore, Angelina ha un altro appuntamento ...

Jersey Shore Family Vacation : l'epica reunion va in onda in contemporanea mondiale : Sei pronto?! #JerseyShore pic.twitter.com/gOLI7XiKFh - MTV Italia , @mtvitalia, 9 febbraio 2018 Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla Jersey Shore Family Vacation : andrà infatti in onda in ...