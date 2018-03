Italiaonline | Calenda | bene congelamento piano | ora 3 settimane per soluzioni

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Roma, 20 mar. (AdnKronos) – “e licenziamenti da parte di #ora tredi lavoro con azienda e sindacati per trovare”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlodopo che questa mattina si è svolto un tavolo al ministero di Via Molise alla presenza dei sindacati, al presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino e il sindacato di Torino, Chiara Appendino.I sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom sperano di poter disinnescare i 400 licenziamenti (248 a Torino e 152 in altre sedi italiane) messi sul tavolo dalla web company unitamente ai 241 trasferimenti di lavoratori dalla sede di Torino, che verrebbe così chiusa, a Milano. L'articolo, ora 3persembra essere il primo su Meteo Web.