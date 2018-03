Italia | nel 2017 in calo le controversie fiscali

Palazzotto : Italia non può lasciare nel dimenticatoio vicenda Alpi e Hrovatin : Roma – Palazzotto: 24 anni senza verità e giustizia per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin Roma – Di seguito le dichiarazioni del vicepresidente della commissione... L'articolo Palazzotto: Italia non può lasciare nel dimenticatoio vicenda Alpi e Hrovatin proviene da Roma Daily News.

Instagram porta la condivisione dei post nelle Storie e Shopping in altri otto Paesi (anche in Italia) : Ci sono delle interessanti novità in arrivo su Instagram, che renderanno possibile la condivisione dei post nelle Storie e porteranno la nuova funzione Shopping in altri otto Paesi, tra i quali rientra anche l'Italia. La prima feature è in fase di test per un numero limitato di utenti, mentre la seconda è stata ufficialmente annunciata da Instagram. L'articolo Instagram porta la condivisione dei post nelle Storie e Shopping in altri otto Paesi ...

“Neve - temporali e grandine”. Meteo - Italia nella morsa del gelo. In arrivo una nuova perturbazione : ecco dove colpirà : Ciclone in azione sull’Italia. La Primavera batte in ritirata: nevicate diffuse anche a quote basse su molte regioni. Il possente strat-warming dei primi mesi del 2018 – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – ha letteralmente scombussolato le stagioni: è iniziata ufficialmente la primavera, ma su mezza Italia la situazione meteo appare tutt’altro che mite e primaverile. Un ciclone mediterraneo sta portando ...

"Diamo voce ai tuoi occhi" Fondazione Just Italia sostiene nel 2018 la realizzazione di un innovativo "puntatore oculare" che consente a ... : Fondazione Just Italia , Grezzana-Verona, , Onlus fondata nel 2008 dall'omonima azienda che distribuisce tramite Party a domicilio i cosmetici svizzeri Just, conferma anche per il 2018 il proprio ...

Migranti - richieste di asilo nella Ue dimezzate in un anno - ma in Italia aumentano del 4% - : Dunque si è registrato un calo del 46%, quasi la metà, che riflette il minor numero di sbarchi e di arrivi dai paesi del terzo Mondo. Lo ha comunicato Eurostat, l'istituto di statistica dell'Unione ...

“Fermi tutti”. Mitra e pistole - panico all’Ikea (in Italia). Succede tutto nel giro di qualche minuto : “un blitz rapidissimo e preparato da veri professionisti” : Sono stati minuti di vero panico all’Ikea: Succede tutto in un negozio in Italia. Il colpo era stato studiato nei minimi dettagli, come riporta il quotidiano Il Mattino. Intanto il mega store era strapieno in quel momento. Era l’ora di massima punta, poco dopo mezzogiorno, quando un commando di almeno sei malviventi, armati con pistole e un kalashnikov, hanno fatto irruzione domenica mattina nel complesso di Afragola, Napoli. ...

Sempre più estesa la fusione Wind e 3 Italia : il punto nel nostro Paese al 20 marzo : In queste settimane ci siamo soffermati sulla fusione Wind e 3 Italia non tanto sul versante tecnico della vicenda, quanto per alcuni disagi giunti dall'utenza, soprattutto a proposito dell'attivazione indesiderata dei servizi a pagamento come avrete già notato dai nostri approfondimenti. Ora però tocca analizzare da vicino la Rete unica e la sua estensione, in quanto negli ultimi giorni abbiamo avuto la tanto attesa svolta anche a ...

Banche : nessuno usa i servizi on line - Italia fanalino di coda nella Ue : MILANO - Sarà perchè l'Italiano medio cerca ancora il contatto personale o perché non sa usare le nuove tecnologie? Il risultato, in ogni caso, è clamoroso: nessuno, o quasi, usa i servizi offerti ...

L’Italia degli estremi - ecco il Report ISPRA : nel 2017 alternanza di siccità e intense precipitazioni - diminuiscono le emissioni : Il National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) ha registrato, a novembre 2017, una concentrazione media globale di CO2 atmosferica pari a 405,14 parti per milione (ppm); 400 ppm solo a giugno 2017. Un valore senza precedenti negli ultimi 800.000 anni. La temperatura media annuale globale, nel 2016, ha invece segnato un anomalo aumento di 1,31 °C sulla terraferma (+1,35 in Italia), raggiungendo un nuovo record per il terzo anno ...

Meteo - Italia nell'occhio del ciclone. Burian porta temporali - grandine e neve : Burian porta l'Italia nell'occhio del ciclone. Stravolto nuovamente la scena Meteorologica sul Belpaese. Vortici ciclonici ricchi di precipitazioni nevose, piovose, temporalesche e con grandine ...

Migranti - il numero verde per districarsi nella burocrazia Italiana. E non essere più invisibili : Un numero verde (800 905 570) per orientarsi nel viaggio tra le carte della burocrazia, dopo quello compiuto per arrivare fino in Italia. Chi chiama, i Migranti, sono spesso coloro che sono rimasti fuori dalle maglie dell’accoglienza, diventando invisibili. E così, dai loro racconti, si scoprono quali sono i punti deboli del sistema, tra difficoltà e regole che è lo Stato stesso a non rispettare. Come nel caso dei richiedenti asilo che fanno ...

Le scommesse sportive in Italia nel 2018 : Non è però solo una questione di comfort, bisogna specificare come ad esempio un Bonus Benvenuto Sport possa essere spendibile esclusivamente qualora si proceda con accesso tramite sito internet. Le ...

Nelle scuole Italiane uno studente su quattro è immigrato. Una ricerca : Nei paesi dell'area Ocse, tra il 2003 e il 2015 il numero degli studenti di 15 anni di origine immigrata è cresciuto in media di 6 punti percentuali. Nel 2015 uno studente su 4 che vive negli stati ...

Nelle scuole Italiane uno studente su quattro è immigrato. Una ricerca : Nei paesi dell'area Ocse, tra il 2003 e il 2015 il numero degli studenti di 15 anni di origine immigrata è cresciuto in media di 6 punti percentuali. Nel 2015 uno studente su 4 che vive negli stati dell'Ocse risulta essere nato all'estero o ha un genitore o entrambi i genitori nati all'estero. In Svizzera e in Lussemburgo la percentuale è ancora più elevata: più di uno studente su due ha origini ...