Italia | indice Zew peggiora a marzo | -5 | 4 punti

Italia - indice Zew fiducia economia peggiora nettamente a marzo - ... : L'indice Zew che misura la fiducia sull'economia Italiana peggiora decisamente a marzo, scendendo di 20,7 punti a -5,4.

Indice Globale di Attrattività : l'Italia è 16esima - guadagna una posizione : L' Indice Globale di Attrattività , il Global Attractiveness Index , Gai, , rappresenta la capacità di una nazione di attirare e trattenere talenti, capitali e asset , know how, tecnologie, ecc., , ...

Quindicenne scomparsa da Sant’Antimo - rientrata in Italia dalla Turchia : “L’incubo è finito” : Quindicenne scomparsa da Sant’Antimo, rientrata in Italia dalla Turchia: “L’incubo è finito” Rosa Di Domenico, scomparsa a maggio, atterrerà all’aeroporto di Capodichino nel pomeriggio Continua a leggere L'articolo Quindicenne scomparsa da Sant’Antimo, rientrata in Italia dalla Turchia: “L’incubo è finito” è su NewsGo.

Quindicenne scomparsa da Sant’Antimo - atteso il rientro in Italia dalla Turchia : “L’incubo è finito” : Quindicenne scomparsa da Sant’Antimo, atteso il rientro in Italia dalla Turchia: “L’incubo è finito” Rosa Di Domenico, scomparsa a maggio, atterrerà all’aeroporto di Capodichino nel pomeriggio Continua a leggere L'articolo Quindicenne scomparsa da Sant’Antimo, atteso il rientro in Italia dalla Turchia: “L’incubo è finito” è su NewsGo.

Quindicenne scomparsa da Sant'Antimo - atteso il rientro in Italia dalla Turchia : 'L'incubo è finito' : "Grazie a tutti, il nostro incubo è finito". E' con questo messaggio sulla pagina Facebook del gruppo "Ritroviamo Rosa Di Domenico" che si dà la notizia ufficiale del rientro in Italia della ...

BankItalia - Indice '-Coin conferma economia Eurozona in salute : economia in salute nell'Eurozona. Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia, che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati

BankItalia - Indice '-Coin conferma economia Eurozona in salute : Teleborsa, - economia in salute nell'Eurozona . Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia , che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati. '-Coin " sviluppato dalla ...

BankItalia - Indice '-Coin conferma economia Eurozona in salute : economia in salute nell'Eurozona . Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia , che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati. '-Coin " sviluppato dalla ...

Quanta corruzione c'è in Italia? L'indice migliora - ma restiamo 54esimi al mondo : L'aggiornamento di Transparency International sulla percezione del fenomeno. Gli esperti dell'associazione: 'Resta troppa opacità sul finanziamento della Fonte Repubblica.it Redazione R. 21/02/2018 - ...

Quanta corruzione c'è in Italia? L'indice migliora - ma restiamo 54esimi al mondo : MILANO - Stiamo lentamente e faticosamente salendo verso la sufficienza, ma restiamo gravemente lontani dalle zone alte della classifica. Parliamo di corruzione, o meglio della percezione che ne hanno ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari attende l'indice Zew tedesco (20 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Tra i pochi dati attesi c'è l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 04:29:00 GMT)

L’Italia che non protegge una quindicenne vittima di prostituzione è colpevole. Di immobilismo : L’italia è stata nuovamente condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, questa volta perché le istituzioni non hanno protetto adeguatamente una adolescente che nel 2013 cadde in un giro di prostituzione e subì uno stupro di gruppo. La vulnerabilità della ragazza e i rischi a cui era esposta, ha scritto la Corte, erano a conoscenza delle istituzioni italiane che non agirono tempestivamente per proteggerla violandone i diritti. Una ...

Quindicenne vittima di prostituzione : la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per “mancata protezione della minore” : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per non aver adeguatamente protetto una 15enne con problemi di droga e che soffriva di disturbi psichici, caduta vittima di una rete di prostituzione. I giudici di Strasburgo hanno rilevato che le “autorità italiane non hanno agito con la necessaria scrupolosità e non hanno preso tutte le misure necessarie per prevenire gli abusi di cui è stata vittima la giovane”. Per questi ...

BankItalia - prosegue crescita nell'Area Euro. Indice Eurocoin record dal 2000 : Teleborsa, - Bankitalia segnala un "crescente ottimismo di famiglie e imprese", che ha prevalso sul freno esercitato dall'apprezzamento del cambio, fattore che contribuiscono alla crescita nell'...