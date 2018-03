Istat | aumentano i lavoratori intermittenti e i contratti stabili tornano a livello del

Istat - Italia sempre più vecchia. Crollano le nascite - aumentano gli stranieri : Per la Bce gli stranieri non hanno finora impatto sulla forza lavoro. Speranza di vita: diminuisce il gap tra maschi e femmine. Età media a 45 anni

Istat - a novembre cala la disoccupazione. Aumentano anche gli occupati - ma il 90 per cento è a termine : cala la disoccupazione, Aumentano gli occupati dipendenti ma, come già segnalato, in particolare quelli a termine. Nell’analisi dei dati del mese di novembre, l’Istat ha rilevato che il tasso di disoccupazione rispetto a ottobre, è sceso dello 0,1 percentuale (11,1%) e che in particolare nella fascia 15-24 anni è calato di 1,3 punti (32,7%). L’istituto rivela anche che cresce soprattutto l’occupazione dipendente (+497.000 ...