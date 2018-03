Isola | giorni 56 e 57 Marco nasconde un cocco e Bianca lo smaschera Per Elena e Rosa

Isola - giorni 54-55. Il gruppo non tollera più Francesca - eccetto Simone : «Sto molto bene con lei» : Simone e Francesca - Isola dei Famosi 2018 All’Isola dei Famosi 2018 i naufraghi non tollerano più il comportamento di Francesca, eccessivamente svogliata e poco utile alla causa della sopravvivenza. E mentre Rosa ed Elena sull’Isola Che Non C’è si ingegnano per giocare a scopa, per gli altri è tempo di nuova prova per stabilire mejor e peor della settimana. Isola dei Famosi 2018, giorni 54-55 | Francesca è di nuovo la peor ...

“Cosa abbiamo fatto”. Isola - ‘quei’ due e il sesso. Negli ultimi giorni non si parla d’altro e ormai il cerchio dei “sospettati” si è ristretto. Siamo vicini alla verità? L’ultima dichiarazione scotta : Isola dei famosi, quanti gossip (e quante polemiche) in questa tredicesima edizione! Di certo lo scandalo più grosso è quello del canna-gate sul quale ancora non si è riusciti a fare chiarezza. Francesco Monte ha davvero fatto uso di droghe mentre era nella villa insieme agli altri naufraghi? Questo è quello che sostiene Eva Henger che insiste nel dire che Monte ha fumato marijuana. Monte, dal canto suo, si difende e smentisce. Ma ormai, dalla ...

“Ha dormito con lei!”. Isola : rivelazione choc della moglie di Amaurys Perez. Da giorni sibila il vento del pettegolezzo : “Due naufraghi impegnati lo hanno fatto”. E adesso - come un fulmine a ciel sereno - esce fuori la verità : “Lo hanno fatto sotto le coperte” : Negli ultimi giorni gira un pettegolezzo molto scottante sull’Isola dei Famosi, in particolare sul più irreprensibile dei concorrenti. Infatti le malelingue dicono che Amaurys Perez abbia passato la notte con una concorrente già impegnata sentimentalmente e con i capelli scuri. Ovviamente la voce è arrivata anche ad Angela Rende, la moglie del pallanuotista. Contattata dalla stampa la donna ha voluto sottolineare alcuni aspetti. ...

Isola - giorni 47 - 48 e 49. La patata della discordia. Marco e Rosa vs Alessia Mancini : Isola dei Famosi 2018 - Rosa Perrotta All’Isola dei Famosi 2018 la tensione si taglia con un coltello: Marco Ferri e Rosa Perrotta sono quelli più insofferenti, e litigano di nuovo con Alessia Mancini. Jonathan, amico sia di Alessia sia di Marco, cerca di stare tra i due fuochi, ma il clima rimane teso. Marco, in particolare, se la prende perchè gli altri naufraghi vanno a pescare senza rispettare i turni prestabiliti. Isola dei Famosi, ...

“Sono loro”. Notte di passione tra naufraghi impegnati - Eva Henger sa tutto. Interrogata da Signorini - che pochi giorni fa ha sganciato il gossip bomba sull’Isola dei Famosi - la ex diva hard vuota il sacco. E il cerchio si stringe (parecchio) : Solo qualche settimana fa Alfonso Signorini lanciava una bomba. Questa: L’Isola dei Famosi è anche l’isola dei cornuti”. Poi, sempre il direttore del settimanale Chi, svelava un retroscena che ha fatto subito il giro della rete e dei media: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei Famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in ...

“Oddio!”. Isola - Stefano De Martino si è presentato così in diretta - ma poi… Non l’aveva mai fatto prima - in 40 giorni di reality. E quando - finalmente - il ballerino si convince si leva un boato. Guardare per credere : Stefano De Martino, finalmente! Dopo un mese e mezzo di Isola dei Famosi l’inviato cede alle richieste delle fan (e di Mara Venier). Succede tutto durante la settima diretta, che è stata, come al solito, piena di sorprese e colpi di scena. In breve: Elena Morali ha perso la sfida al televoto con le altre nominate, Bianca Atzei e Alessia Mancini, ma, traghettata all’Isola che non c’è, di cui ignorava l’esistenza, ha ...

Isola - giorni 40 - 41 e 42. Francesca Cipriani fa il bagno nuda : Isola dei Famosi 2018 - Francesca Cipriani All’Isola dei Famosi 2018 è Francesca Cipriani show. L’ex gieffina, su input di Jonathan, decide di spogliarsi e di fare il bagno nuda, ma poco più tardi è proprio lei a fare infuriare Kashanian. L’argomento è il cibo: lei si rifiuta di mangiare i granchi che i naufraghi hanno pescato, e lui le fa notare di essere “all’Isola dei Famosi e non all’asilo”. Isola ...

Isola - giorni 35 e 36. La Cipriani non vuole pescare : «Non mi metto con una canna a fare la pagliaccia» : Isola dei Famosi 2018 - Francesca Cipriani Si chiude la quinta settimana sull’Isola dei Famosi 2018 e la fame si fa sentire. I naufraghi sono impegnati nella ricerca del cibo, ma non tutti partecipano attivamente. Alessia Mancini se la prende in particolare con Francesca Cipriani, che si difende con singolari argomentazioni. Isola dei Famosi, giorni 35 e 36 | Alessia se la prende anche con Francesca Dal 20 febbraio non esistono più ...

Isola - giorni 33 e 34. Bianca Atzei sbotta contro Elena Morali : «Quanto è stupida questa ragazza» : Isola dei Famosi 2018 - Elena Morali Ancora tensione all’Isola dei Famosi 2018. La querelle tra Paola e Bianca continua a tenere banco e le due hanno finalmente modo di confrontarsi con Elena Morali. L’ex Pupa fa spazientire prima la Atzei, e poi per un’altra questione anche Gaspare, che la accusa di aver consumato troppo bagnoschiuma. Isola dei Famosi, giorni 33 e 34 | Bianca fa sbottare Elena e Gaspare Dal 20 febbraio non ...

Isola - giorni 28 e 29 : Rosa e Alessia si chiariscono (più o meno) - pronto soccorso per Bianca Atzei : Isola dei Famosi 2018 - Rosa e Alessia All’Isola dei Famosi 2018 il clima sembra tranquillizzarsi. In vista della quinta puntata, infatti, i naufraghi ritrovano la pace (soprattutto Rosa e Alessia, protagoniste di diversi litigi negli ultimi giorni), mentre Bianca Atzei sta male e ha bisogno di lasciare temporaneamente l’Isola per una visita. Francesca Cipriani vuole vedere l’Equatore. Isola dei Famosi 2018, giorni 28 e 29 | ...

Isola - giorni 26 e 27. Alessia Mancini ancora contro Rosa - questa volta per il riso. La Cipriani : «Lo cucino io così vi avveleno tutti» : Alessia Mancini e Francesca Cipriani Si chiude la quarta settimana di permanenza in Honduras per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018, ma non si placano i litigi. Alessia Mancini e Rosa Perrotta sono protagoniste dell’ennesimo scontro, ma anche Jonathan ha da ridire sugli atteggiamenti di Giucas Casella. Amaurys invece continua a sentire la nostalgia di casa. Isola dei Famosi 2018, giorni 26 e 27 | Isola del Mejor: Amaurys ancora ...

“Mi sta distruggendo…”. È in crisi nera all’Isola : la confessione in lacrime. Il naufrago non ce la fa più e non si nasconde. Rivela tutto al compagno d’avventura - preoccupato nel vederlo così ‘spento’ negli ultimi giorni : Isola dei Famosi: è passato un mese più o meno. E qualcuno, tra i naufraghi, comincia a mostrare segni di cedimento. La fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie, gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi ma, soprattutto, la nostalgia di casa e dei propri affetti. Si sa, l’Isola è così. E anche se è cambiato il giorno della diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi ...

Isola - giorni 21-22. Marco Ferri e Jonathan sempre più vicini : Marco Ferri - Isola dei Famosi 2018 E’ tempo di nuove intese all’Isola dei Famosi 2018. Mentre tra i Peggiori Simone Barbato non nasconde l’interesse nei confronti di Elena Morali, tra i Migliori sembra nascere una certa intesa tra Marco Ferri e Jonathan Kashanian. Isola dei Famosi 2018, giorni 21-22 | Isola del Mejor: intesa tra Marco e Jonathan Sull’Isola del Mejor, insieme al migliore della settimana Paola Di ...

Isola - giorni 19-20. Pesante accusa di Paola a Cecilia : «Ha detto che m’hanno messa dentro per farmi sco*are da qualcuno» : Paola Di Benedetto - Isola dei Famosi 2018 All’Isola dei Famosi 2018 è trascorso un altro weekend. La noia, più che regnare sulle due spiagge dove vivono i Migliori e i Peggiori, colpisce lo spettatore da casa che quotidianamente assiste a poco o nulla di concreto, salvo qualche prova ricompensa che arriva a rianimare i due gruppi. Non succede quasi nulla, ma si (s)parla tanto. L’ultima ‘perla’ la regala Paola Di ...