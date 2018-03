Isola dei Famosi | Cecilia Capriotti | Jonathan tocca Marco e a lui non dispiace

VALERIA MARINI/ Chiarimento in diretta con Francesca Cipriani? Il pubblico si divide (Isola dei Famosi 2018) : VALERIA MARINI sbarca all'Isola dei Famosi 2018 con un obbiettivo speciale: portare scompiglio romantico fra tutti i naufraghi presenti alle Honduras. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 20:58:00 GMT)

Striscia la Notizia - Canna-gate all'Isola dei Famosi/ Video - Ceccherini conferma : “si fumava anche da noi” : Striscia la Notizia, Canna-gate all'Isola dei Famosi: Video, Massimo Ceccherini conferma Giulia Calcaterra, "anche da noi nel 2017 si fumava marijuana a pacchi"(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 20:32:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - nona puntata del 20 marzo in diretta : Valeria Marini sbarca in Palapa : Stefano De Martino - Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva alla nona puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni della nona puntata A partire dalle 21.30 circa, in diretta su Canale 5, Alessia Marcuzzi conduce ...

Isola dei Famosi - Mara Venier difende Alessia Marcuzzi sul cannagate : "Nessuno sapeva" : Il cannagate continua a far discutere fuori dall ' Isola dei Famosi , ma ora a prendere le difese di Alessia Marcuzzi ci pensa Mara Venier. Intervistata da Io Donna , l'opinionista dell' Isola ha ...

“Mi ha telefonato in lacrime”. Isola dei famosi nel caos. Dopo voci - gossip e illazioni - la ‘confessione’ della naufraga arriva in diretta tv : Dopo l’ennesimo cambio di palinsesto questa sera andrà in onda la nona puntata dell’Isola dei famosi. Durante la serata saranno affrontati diversi temi. Tra questi Rosa e Elena, che nell”’Isola che Non C’è” si sono scatenate a parlare malissimo di Alessia Mancini, nettamente la concorrente più criticata di questa edizione. Si parlerà anche di Francesca Cipriani e dei suoi continui malori, del ...

Isola dei Famosi 2018/ Diretta e anticipazioni : Simone eliminato? I fans lo vogliono con Elena (nona puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni, news e Diretta della nona puntata del 20 marzo: chi verrà eliminato tra Simone, Jonathan e Marco Ferri? Valeria Marini in Honduras.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Valeria Marini / Chiarimento in diretta con Francesca Cipriani? Lo scontro è vicino (Isola dei Famosi 2018) : Valeria Marini sbarca all'Isola dei Famosi 2018 con un obbiettivo speciale: portare scompiglio romantico fra tutti i naufraghi presenti alle Honduras. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:20:00 GMT)

ANGELA RENDE - LA MOGLIE DI AMAURYS PEREZ/ Respinge le accuse e manda un messaggio al marito (Isola dei Famosi) : ANGELA RENDE, la MOGLIE di AMAURYS PEREZ protegge il marito dal corna-gate dell'Isola dei Famosi 2018: ecco le sue parole e le molteplici smentite di Cecilia Capriotti.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:19:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - diretta streaming 20 marzo - nona puntata : social - televoto e live blogging : ... video, in maniera veloce; " scegliere un naufrago preferito per poter ricevere delle notifiche personalizzate, che lo tengano informato sul personaggio scelto; " votare; " seguire il live streaming ...

L’Isola dei Famosi – Nona puntata del 20 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Nona puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. L’isola dei Famosi | I naufraghi I naufraghi della tredicesima edizione sono: la showgirl Francesca Cipriani, l’ex velina Alessia Mancini, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, la […] L'articolo L’Isola dei ...

“Ha rubato il cibo!”. Caos all’Isola dei Famosi. La fame si inizia a far sentire e manda in tilt i concorrenti : parte subito una grande litigata. Poi arriva il gesto inaspettato : Nervi tesi all’Isola dei Famosi. I naufraghi soffrono a causa della mancanza di cibo. L’ultimo disguido a tal proposito è stato mostrato oggi durante il day time e ha visto tra i principali protagonisti Marco Ferri. Il ragazzo, infatti, è stato accusato dagli altri concorrenti di aver rubato del cibo, generando per questo motivo non pochi malumori. Se in un primo momento però Marco Ferri ha negato palesemente quanto accaduto dopo, ...

Isola dei Famosi - sesso tra naufraghi in Honduras : ci sarebbe un video : Dopo il cannagate arriva all' Isola dei Famosi quello che è stato già definito il 'corna-gate'. Alle voci su una notte di sesso nella casa che ha ospitato i naufraghi prima dell'inizio ufficiale del ...

Striscia la Notizia - ancora guai per l'Isola dei Famosi : 'È un cellulare quello nei leggins?' : Striscia la Notizia continua a passare al setaccio immagini e filmati dell' Isola dei Famosi nel tentativo di fare luce su quello che è poco chiaro. Dopo il canna-gate e il cibo sotto banco ai ...