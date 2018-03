Isola dei Famosi 2018 | nona puntata del 20 marzo in diretta | Valeria Marini sbarca in

davidemaggio

(Di martedì 20 marzo 2018) Stefano De Martino -deiL’deiarriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata.dei: le anticipazioni dellaA partire dalle 21.30 circa, insu Canale 5, Alessia Marcuzzi conduce ladell’dei, che torna in onda di martedì. Con lei gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, insieme alle voci della Gialappa’s Band. Lastabilirà chi dovrà abbandonare la Palapa tra Simone Barbato, Jonathan Kashanian e Marco Ferri. Il naufrago provvisoriamente eliminato sbarcherà poi sull’Che Non C’è dove, dovesse accettare una seconda possibilità di rimanere in gioco, ...