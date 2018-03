Isola dei Famosi 13 anticipazioni | Amaurys e Cecilia smascherati in diretta?

L’Isola dei Famosi – Nona puntata del 20 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Nona puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. L’isola dei Famosi | I naufraghi I naufraghi della tredicesima edizione sono: la showgirl Francesca Cipriani, l’ex velina Alessia Mancini, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, la […] L'articolo L’Isola dei ...

Cancellata l'Isola dei famosi 2018 di stasera : ecco il vero motivo Video : Cancellata la puntata dell'#Isola dei famosi 2018 di questa sera 19 marzo. Come avrete avuto modo di vedere dai promo che in questi giorni stanno circolando sulle reti Mediaset questa settimana l'Isola [Video]non sara' trasmessa di lunedì sera così come è successo nel corso delle ultime settimane, quando il realty show condotto da Alessia Marcuzzi era tornato di nuovo al giorno tradizionale di messa in onda. Che fine ha fatto il reality show e ...

Isola dei Famosi - cellulare nel leggings di una naufraga? Il filmato di Striscia : Striscia la notizia l’ha ribattezzata l’Isola dei fumosi per via della dibattuta questione del canna gate. Dal momento in cui Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato in Honduras il tg satirico ha approfondito la questione con testimonianze, fuori onda e audio inediti fatti ascoltare anche ad Alessia Marcuzzi. Quest’ultima è stata ribattezzata ‘svicolona’ dalla trasmissione di Antonio Ricci perché secondo gli inviati di Striscia non ...

Lite Francesca Cipriani vs Stefano De Martino/ Isola dei Famosi 2018 - la prova va male e lei sbotta : Francesca Cipriani infuriata, litiga con Stefano De Martino a causa della nuova prova del migliore all'Isola dei Famosi 2018. "Non è giusto, volevo almeno provare"(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Filippo Nardi preoccupato per Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Filippo Nardi in ansia per l’amica Rosa Perrotta Intervenuto a Ultime dall’Isola, Filippo Nardi ha dichiarato di essere preoccupato per Rosa Perrotta. Il motivo? L’ex protagonista del Grande Fratello ha confidato di vedere la nuova amica molto sofferente in Honduras. Soprattutto nell’ultimo periodo, dopo le numerose litigate con Alessia Mancini e l’approdo […] L'articolo Filippo Nardi ...

Isola dei Famosi 13 anticipazioni : Amaurys e Cecilia smascherati in diretta? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sull'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5, che ha appena visto Paola Di Benedetto fare delle rivelazioni sull'ex di Francesco Monte. Le ultime novità svelano che durante la nona puntata del reality verrà fatta luce sulla presunta notte di passione tra Cecilia Capriotti e Amaurys Perez. Isola 13: flirt tra Amaurys e Cecilia? Le anticipazioni della nona dell'Isola dei Famosi in programma ...

Isola dei Famosi su Rai2 : via Alessia Marcuzzi/ Torna Simona Ventura? Ancora problemi per la conduttrice : Isola dei Famosi su Raidue? Via Alessia Marcuzzi, c'è Simona Ventura. I dettagli della resa e le possibilità di Magnolia ai ferri corti con Mediaset. Pesa il litigio con Eva Henger?(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:23:00 GMT)

L’Isola dei Famosi - domani arriva il “ciclone” Valeria Marini : ecco cosa farà : Le anticipazioni della nona puntata de L’Isola dei Famosi 2018: Valeria Marini naufraga speciale Valeria Marini è la nuova naufraga speciale de L’Isola dei Famosi 2018. La showgirl, già in passato concorrente del programma su Rai2, sbarcherà in Honduras nel corso della nona puntata del reality show che torna in onda in diretta e in […] L'articolo L’Isola dei Famosi, domani arriva il “ciclone” Valeria Marini: ...

Isola - dal “canna-gate” al “corna-gate” : bomba! La produzione ha deciso : durante la prossima puntata verranno mostrati dei fuori onda “bollenti” che rischiano di incastrare dei vip sposati. Chi sono le persone coinvolte? È previsto un putiferio : Che all’Isola dei famosi non si perda tempo è chiaro fin dall’inizio. Non solo gioco e strategie, insomma, ma anche tanti amori sbocciati, poi finiti, poi riprese e poi ancora… traditi. Già, dopo il canna-gate, è l’ora di quello che è stato ribattezzato il corna-gate. Le voci su una notte di passione tra Amaurys e Cecilia Capriotti si rincorrono da giorni. E ora, stando alle indiscrezioni, nella puntata di martedì ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : Amaurys e Capriotti smascherati? : Amaurys Perez e Cecilia hanno avuto un flirt? Domani tutta la verità a L’Isola 13 Domani sera andrà in onda la nona puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E in base alle indiscrezioni raccolte da Libero Quotidiano, pare che verranno mandati in onda dei video esclusivi in cui finalmente verrà fatta chiarezza sul pettegolezzo circolato in questi ultimi giorni sui giornali inerente a due naufraghi impegnati qui in ...

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 conquista i bookmaker : è lei la favorita alla vittoria finale? : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 ha davvero dato tutto. Poco meno di due mesi fa annunciava la sua partenza via social spiegandone bene le cause che l'hanno portata a questa decisione e confermando che in gran parte era per via della fine della sua storia con Max Biaggi. Il centauro tace anche se più volte, anche poco velatamente, si è detto contrario a sorprese, chiarimenti e incontri con la Atzei, almeno adesso che si trova nel ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani sbotta contro Stefano De Martino : All' Isola dei Famosi la fame inizia a farsi sentire sempre più insistentemente e basta veramente poco per far scattare i nervi ai naufraghi. Così durante la prova del migliore della settimana, ...

Isola dei famosi 2018 - Paola Di Benedetto : ‘Non temo il paragone con Cecilia Rodriguez’ : Giovani innamorati e felici: sono Paola Di Benedetto e Francesco Monte che dopo l’esperienza sull’Isola dei famosi stanno vivendo la loro frequentazione nella vita reale. Raggiunta da Fanpage la ex Madre Natura di Ciao Darwin ha subito chiarito di non temere il paragone con Cecilia Rodriguez, legata a Francesco prima del pandemonio successo al Grande Fratello Vip: Non temo il paragone, siamo diverse. E poi, quando lo guardo negli ...

