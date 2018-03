Inter | Lautaro Martinez conferma | Ai dettagli con i nerazzurri

Lautaro Martinez : 'Con l'Inter quasi tutto fatto' : Lautaro Martinez si prepara a lasciare il Racing Avellaneda per vestire nei prossimi mesi la maglia dell'Inter. Una trattativa portata avanti dal club nerazzurro nelle scorse settimane che avuto esito ...

Inter - nessun timore di perdere Lautaro Martinez : Secondo quanto riportato da Sky Sport , dopo l'indiscrezione di Tyc Sports che voleva il Borussia Dortmund pronto ad infiammare la corsa a Lautaro Martinez offrendo 40 milioni di euro, dall'Inter giungerebbero notizie confortanti ...

Lautaro Martinez - l'Inter e quel pre-contratto con l'Atletico : Come raccontato da Sky Sport , Lautaro Martinez aveva firmato un pre-contratto con l'Atlético Madrid nei mesi scorsi. l'Inter però si è inserita prima che fosse tutto fatto anche tra club andando a definire un grande colpo ...

Inter news - l'agente di Lautaro Martinez : "A Milano per giocare con Icardi" : Rolando Zarate, agente di Lautaro Martinez, ha ammesso che la cessione di Icardi non sarebbe nei programmi: "L'idea è formare una coppia di attacco"

Milito : 'Triplete Juve? L'Inter lo ha già fatto... Fantastico Lautaro Martinez' : Diego Milito fa gli auguri di buon compleanno alL'Inter. L'ex attaccante argentino ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Auguri! Questi colori sono dentro di me. Insieme ai compagni, con L'Inter ho potuto scrivere la storia e coronare tutti i sogni di un calciatore. A Milano ho ancora tanti amici e sono onorato ...

Inter - l'agente di Lautaro Martinez : 'E' fatta al 99% - arriverà a giugno' : "Lautaro Martinez all'Inter? E' fatta al 99%": parola di Rolando Zarate, agente dell'attaccante argentino. Il procuratore, a TyC Sports ha confermato che la trattativa è soltanto da concludere: quell'...

Cordoba a CM : 'Inter - Icardi capitano acerbo : coi follower non vinci lo scudetto. Lautaro? Garantisce Milito' : Adriano poteva diventare il più forte del mondo, aveva tutto. Se proprio vogliamo trovargli un difetto possiamo dire che non usava molto il destro, ma tanto non gli serviva. Faceva tutto con il ...

Inter? “Non ho firmato” : Lautaro Martinez alimenta dubbi sul futuro : “Pre-contratto firmato con qualche club? No, con nessuno”. Lautaro Martinez sostiene di non aver ancora firmato con l’Inter, anche se le recenti voci di mercato dicono l’opposto ed anche Piero Ausilio sembrava convinto del colpo dopo il suo viaggio in Argentina. “Ci sono tantissimi club che mi vogliono, ma di questo se ne occupa il mio agente. Io devo restare concentrato sul Racing, ho una responsabilità enorme e la ...

Inter : Icardi e Lautaro Martinez - amici o nemici? : Icardi e Lautaro Martinez: uno contro l'altro per andare al Mondiale in Russia con la nazionale argentina. Secondo il Corriere dello Sport , la stessa cosa può accadere all'Inter: presenza ingombrante per Maurito.

Wanda Nara - Icardi via dall'Inter?/ “Due big lo vogliono”. Lautaro Martinez si scalda : Icardi via dall'Inter? Wanda Nara: “Due grandi squadre lo vogliono, valutiamo il futuro”. La moglie e procuratrice del capitano nerazzurro ha parlato del futuro del suo assistito(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 12:05:00 GMT)

Lautaro Martinez è uno show continuo : ecco l’ultima magia del futuro Interista [VIDEO] : Lautaro Martinez continua a sorprendere. L’attaccante acquistato dall’Inter per la prossima stagione, sta mettendo in scena tutto il proprio potenziale in questa stagione al Racing Avellaneda. Prima ha messo a segno una tripletta da favola in presenza di Piero Ausilio contro l’Huracan, ieri notte invece ha mandato in visibilio i propri tifosi con un assist per un compagno. Da notare però oltre al passaggio finale, lo ...

Lautaro Martinez - il papà : 'Ha detto no al Real. L'Inter? Speriamo la trattativa possa chiudersi' : Lautaro Martinez è già a febbraio il grande obiettivo del calciomercato dell'Inter. Per l'attaccante del Racing Avellaneda la dirigenza nerazzurra si sta muovendo da settimane, nel tentativo di ...

Inter - Ausilio conferma l'arrivo di Lautaro Martinez e rinvia il rinnovo di Icardi : ... Video e gol, Inter-Atalanta Primavera 3-3, i bergamaschi acciuffano il pari nel recupero su rigore Inter-Bologna diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 11 febbraio Maradona: 'Icardi è una ...

Inter - Ausilio : 'Lautaro Martinez? Poste basi importanti. Icardi? Disposti a rinnovare' : ... vediamo cosa succederà '.Lo dichiara il direttore sportivo dell' Inter Piero Ausilio nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport. 'Polemica Spalletti-Corriere? Io sto sempre con ...