Inter | è fatta per il primo rinforzo; opzionato anche un giovane talento

Inter - Muraro durissimo con Icardi : 'Non è un leader - è un capitano passivo' Video : All'#Inter era stato soprannominato 'Jair bianco'. Carletto Muraro è tra quei giocatori che hanno lasciato il segno, protagonista del nuovo corso che alla fine degli anni '70 portò la squadra, nell'arco di un triennio, a vincere il dodicesimo scudetto [Video]. Con la maglia nerazzurra ha vinto, oltre al citato titolo tricolore, anche una Coppa Italia: per lui complessive 193 partite tra campionato, coppe europee e Coppa Italia ed un totale di 55 ...

Retina artificiale contro la cecità : cos'è - come funziona e l'Intervento Video : Scienza ed innovazione tecnologica continuano ad andare di pari passo, tanto che nei giorni scorsi è stato raggiunto un nuovo ed importante traguardo nel campo della medicina. Dopo l'installazione della prima mano bionica, adesso un team di medici è riuscito ad impiantare correttamente la #Retina artificiale, dispositivo che permettera' ad una donna non vedente di captare nuovamente le immagini. l'intervento è stato eto all'Ospedale San Raffaele ...

Sconcerti : 'C'è una cosa che non vedo nell'Inter' Video : L'#Inter non sa più vincere. E' questo quanto emerge dall'anticipo della ventitreesima giornata di campionato, che ha visto scendere in campo Inter e Crotone [Video], con il match terminato per 1-1. Una partita con ben poche emozioni, che ha visto la squadra di Luciano #Spalletti andare in vantaggio con un gol di Martins Eder di testa, aiutato da una deviazione di Faraoni, con i rossoblu che nella ripresa hanno raggiunto il pareggio grazie ad un ...

Inter - c'è la cessione del talento che fa infuriare i tifosi Video : Dovevano essere i giorni dell'#Inter, i giorni che avrebbero visto il club nerazzurro mettere a segno il colpo dell'anno con l'approdo a Milano del fantasista argentino del Paris Saint Germain, Javier Pastore. Nulla di tutto ciò visto che l'approdo del Flaco sembra essere tramontato definitivamente a causa del veto posto da Suning, che ha ritenuto eccessivo il prestito oneroso da sette milioni di euro con diritto di riscatto fissato a ventitre ...

Caos Inter - ma c'è la sorpresa last minute Video : Sono ore frenetiche in casa #Inter per cercare di dare una mano a Luciano Spalletti, che continua a chiedere uno sforzo per finire degnamente questa sessione di mercato. Dopo l'arrivo di Lisandro Lopez dal Benfica e di Rafinha Alcantara dal Barcellona, la dirigenza nerazzurra si è arenata, con l'idea di portare Javier Pastore a Milano che rischia di svanire definitivamente. A bloccare l'operazione con il Paris Saint-Germain è stato il gruppo ...

Inter - Brozovic è la chiave per il 'colpaccio'; importante rinnovo in difesa Video : L'#Inter e Javier Pastore, sembrava una storia chiusa, soprattutto dopo che la societa' nerazzurra è riuscita a chiudere per Rafinha [Video]. Invece negli ultimi giorni la pista si è ravvivata, tanto che il club avrebbe raggiunto anche un accordo di massima con il trequartista argentino per un ingaggio pari a 4 milioni e mezzo di euro a stagione. E se il calciomercato italiano delle pulci ha avuto qualche sussulto, lo si deve certamente alla ...

Emma Marrone è lesbica? La sua storia in un'Intervista Video : #Emma Marrone è ormai da molti anni un'artista affermata del panorama musicale italiano, la giovane si è fatta strada grazie al talent Amici di #Maria De Filippi, arrivando alle più alte classifiche nazionali. Oltre ad essere una bravissima cantante, Emma in questi anni ha fatto molto discutere per i suoi fallimenti amorosi: dopo la fine della storia con Stefano De Martino che l'ha tradita con Belen Rodriguez, sono andate molto male anche le sue ...

Inter - è fatta per la cessione di Joao Mario : cifre sorprendenti Video : In casa #Inter sono giorni molto caldi per quanto riguarda le mosse di mercato, sia in entrata che in uscita. L'impressione è che le due cose siano collegate tra di loro e con l'uscita di determinati giocatori ci sara' l'ingresso di altri nel giro di qualche giorno. La rosa, infatti, al momento è completa grazie all'arrivo di Lisandro Lopez dal Benfica in prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro, e di Rafinha dal ...

Inter - offerta importante per l'attacco : in difesa c'è l'addio sorprendente Video : L'Inter in questa sessione di mercato ha gia' ufficializzato l'arrivo di due giocatori: Lisandro Lopez e Rafinha Alcantara. Secondo Luciano Spalletti, tecnico dei nerazzurri, ancora non bastano per migliorare la rosa e tornare a vincere. Soprattutto a centrocampo, dove secondo il mister, servirebbe un giocatore muscoloso, tipo Nainggolan o Vidal per intenderci. Per i due giocatori di Roma e Bayern Monaco, l'Inter ci ha gia' provato in estare, ma ...

Inter - con Suning è boom economico : tutte le cifre Video : Fermo restando che stiamo parlando di una dirigenza che in tre sessioni di mercato, esclusa l'attuale, ha investito qualcosa come 160 milioni di euro nell'#Inter, non c'è dubbio che sotto la proprieta' cinese il club stia crescendo dal punto di vista economico. Il rigido rispetto del Fair Play Finanziario maturato nelle ultime due sessioni di calciomercato, compresa l'attuale [Video], ha ingenerato nel tifoso medio la paura che #Suning possa ...

Domenica Live : l'Intervista a Di Battista e le critiche alla D'Urso - ecco perchè Video : Anche oggi, Domenica 21 gennaio, è andata in onda regolarmente su Canale 5 una nuova puntata di #Domenica Live condotto da Barbara D'Urso [Video]. E' stata una puntata piuttosto 'tranquilla' rispetto alle altre volte e priva di particolari 'colpi di scena'. Si è parlato nella prima parte di 'figli di', dopodichè la presentatrice napoletana ha intervistato l'attore Fabio Fulco, il conduttore Nicola Savino, attualmente alla guida del programma di ...

Calciomercato - Inter : è quasi fatta per il secondo colpo di gennaio Video : La dirigenza dell’Inter ha accontentato la principale richiesta di Spalletti con l’arrivo di Lisandro Lopez [Video], nuovo centrale difensivo, che si sta gia' allenando con la squadra. Ma il mercato nerazzurro sembra essere arrivato ad una svolta: se inizialmente la finestra invernale di Calciomercato sembrava poter regalare ben poche emozioni ai tifosi dell’Inter, a causa del no di Suning ad un aumento del budget per i nuovi acquisti su ...

Inter-Siviglia - un'operazione che cambia le due squadre : c'è l'ok di Montella Video : L'#Inter ufficializza in giornata l'acquisto di Lisandro Lopez dal Benfica. E' arrivato in prestito per 500.000 euro ma senza l'obbligo di riscatto. Domani e dopodomani invece, dovrebbero essere le giornate per chiudere prima per Ramires in prestito dallo Jiangsu, poi per Rafinha in arrivo dal Barcellona. I due agenti sono attesi a Milano per chiudere le due operazioni. Per l'ex Chelsea c'è da sistemare il nodo ingaggio, troppo alto per le casse ...

Calciomercato Inter : il primo colpo di mercato è Lisandro Lopez Video : L'Inter si conferma trai club più attivi in questa sessione di mercato invernale. La squadra di Luciano Spalletti nonostante abbia iniziato alla grande questa stagione ha avuto un crollo nel mese di dicembre, quando è rimasta a secco di vittorie. Questo motivo ha spinto la societa' nerazzurra ad agire tempestivamente sul mercato nel tentativo di sistemare qualcosa nella rosa. L'obbiettivo dell'Inter era quello di acquistare un difensore e di ...