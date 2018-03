tuttoandroid

: Resistete fino a domani? Ore 14. Sempre qui. #Hounmaredi cose da dirvi. @ Porta Ticinese - fragolaofficial : Resistete fino a domani? Ore 14. Sempre qui. #Hounmaredi cose da dirvi. @ Porta Ticinese - vincos : #Instagram porta l'ecommerce (post con link ai prodotti) in Italia - TuttoAndroid : Instagram porta la condivisione dei post nelle Storie e Shopping in altri otto Paesi (anche in Italia)… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Ci sono delle interessanti novità in arrivo su, che renderanno possibile ladeie porteranno la nuova funzionein, tra i quali rientra anche l'Italia. La prima feature è in fase di test per un numero limitato di utenti, mentre la seconda è stata ufficialmente annunciata da. L'articololadeiin(anche in Italia) proviene da TuttoAndroid.