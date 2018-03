Insegnante dà da mangiare un cucciolo di cane vivo a una tartaruga azzannatrice | aperta

ilfattoquotidiano

: RT @Cambiacasacca: Leggo che in america un insegnante ha dato un cane vivo da mangiare ad una tartaruga, e la tartaruga é stata soppressa.… - Capitan78840348 : RT @Cambiacasacca: Leggo che in america un insegnante ha dato un cane vivo da mangiare ad una tartaruga, e la tartaruga é stata soppressa.… - senonsonogigli_ : RT @Cambiacasacca: Leggo che in america un insegnante ha dato un cane vivo da mangiare ad una tartaruga, e la tartaruga é stata soppressa.… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Ha dato undiin pasto a una. E’ successo in Idaho, alla Preston School e a compiere questo gesto davanti agli studenti è stato un. Il rettile è stato poi soppresso e il Dipartimento dell’Agricoltura ha invitato chiunque sia “in possesso di una specie invasiva a segnalarla”. L’azione dell’ha scatenato subito molte polemiche anche se alcuni genitori sono intervenuti in sua difesa: “Due dei tre bambini presenti sono miei. Nessuno di loro è arrabbiato o traumatizzato. Non hanno bisogno di supporto emotivo. Hanno visto le condizioni di salute del: era malato, non mangiava e stava morendo. Tutti e tre i ragazzi presenti sanno che l’stava facendo la cosa giusta e umana. I bambini lavorano nelle fattorie, conoscono e capiscono il senso della vita e della morte”, ...