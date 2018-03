Inps | denunciava l’assenza di titoli del capo e il mobbing per averli pretesi L’ente

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018) Chiedeva se il superiore avesse fatto il concorso per essere assunto nei ruoli della Pa, come prevede la legge. Davanti al giudice, dopo anni di battaglie legali anche contro la rappresaglia subita sul posto di lavoro,se stessa dicendo che “da cinque anni sono pagata dall’per non far nulla”. Poi lo fa davanti alle telecamere e la risposta dell’è un disciplinare, contestazione che può anche prelude al licenziamento. Si aggiunge una puntata all’incredibile vicenda raccontata dal fattoquotidiano.it lo scorso novembre. Teatro, la sededi Crotone. Protagonista Marisa Arcuri, funzionaria di lungo corso finita al centro di una storia kafkiana per aver preteso di sapere se il suo superiore avesse o meno idi legge per essere assunta come dirigente, se avesse mai superato un regolare concorso pubblico. La questione, arrivata anche in Parlamento a seguito ...