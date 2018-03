Inps | bonus bebè anche a nati o adottati 2018 | ma solo per un anno

Bonus Giovani - come funziona : i chiarimenti dell’Inps : Arrivano finalmente i chiarimenti dell’Inps sugli sgravi contributivi legati al Bonus Giovani. Il beneficio, introdotto con la Legge di Bilancio 2018 prevede uno sgravio del 50% dei contributi INPS con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un massimo di 3.000 euro su base annua, per 36 mensilità. Ricordiamo che il Bonus può essere richiesto per assunzioni dal 1° gennaio 2018 con contratto di lavoro subordinato a ...