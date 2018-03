Inizia la stagione primaverile | GUNA adotta un’arnia con 50mila api

Equinozio di Primavera 2018 : ecco perché la bella stagione Inizia oggi 20 marzo e non il 21 : Nel 2018 l’Equinozio di Primavera, l’inizio della Primavera astronomica, avviene il 20 marzo alle 16:15 UTC, cioè alle 17:15 ora italiana. «L’ultima volta che l’Equinozio è avvenuto il 21 marzo è stato nel 2007, la prossima volta sarà nel 2102», spiega Sandro Bardelli, astronomo dell’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio dell’Inaf di Bologna. perché allora siamo abituati a pensare al 21 marzo? È la data convenzionale ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Stellenbosch 2018 : in Sud Africa Inizia la nuova stagione - presenti tutti i migliori. Nino Schurter e Yana Belomoina vogliono ripetersi : La Coppa del Mondo di Mountain bike riparte dal Sud Africa, dove sabato a Stellenbosch si terrà la prima tappa della stagione 2018. Questa location torna ad ospitare la Coppa del Mondo dopo 20 anni, infatti a Stellenbosch si erano già tenute due edizioni nel 1997 e 1998. In questa prima tappa si svolgeranno solo le gare della specialità olimpica del cross-country. I corridori dovranno affrontare un percorso di 4,4 km cateterizzato da due salite ...

Masterchef Vip : quando Inizia e chi sono i concorrenti della seconda stagione : Nessuno stop tra la versione classica e quella Vip che partirà il prossimo giovedì 15 marzo. Scopriamo i nomi delle Celebrity che si sfideranno quest'anno

Calendario Serie A calcio 2018-2019 : quando Inizia? Tutte le date e il programma completo della stagione : La Lega ha varato il Calendario della Serie A 2018-2018. Il prossimo campionato scatterà il 19 agosto e si concluderà il 26 maggio. Sono tante le rivoluzioni come l’introduzione del Boxing Day in pieno stile inglese: si giocherà infatti il 26 dicembre, prima volta storica nel nostro Paese. Non sarà l’unico giorno in cui i calciatori saranno chiamati a scendere in campo durante le festività natalizie visto che sono previsti dei turni ...

Motocross - GP Argentina MX2 2018 : Pauls Jonass centra la doppietta e Inizia la stagione nel migliore dei modi : Il Mondiale MX2 si riapre come si era chiuso, ovvero con la vittoria di Pauls Jonass. Il campione del mondo in carica, infatti, domina entrambe le manche del Gran Premio di Argentina a Neuquen e inizia nel migliore dei modi la sua rincorsa al bis iridato. Con i 50 punti odierni porta già a 8 il suo ...

Motocross - GP Argentina MX2 2018 : Pauls Jonass centra la doppietta e Inizia la stagione nel migliore dei modi : Il Mondiale MX2 si riapre come si era chiuso, ovvero con la vittoria di Pauls Jonass. Il campione del mondo in carica, infatti, domina entrambe le manche del Gran Premio di Argentina a Neuquen e inizia nel migliore dei modi la sua rincorsa al bis iridato. Con i 50 punti odierni porta già a 8 il suo vantaggio su Thomas Kjer Olsen e 13 su Hunter Lawrence. In Gara-1 il lettone Pauls Jonass (KTM) ha centrato una grande vittoria in rimonta, andando a ...

MotoGP 2018 : calendario gare e quando Inizia la nuova stagione : Tra circa un mese prenderà il via la stagione 2018 del Motomondiale. C’è grande attesa per la ripresa della Moto GP, che nelle settimane precedenti vedrà i piloti cimentarsi negli ultimi test invernali. Nei giorni dal 16 al 18 febbraio si farà tappa a Buriram, in Thailandia, mentre dall’1 al 3 marzo ci si sposterà a Losail, in Qatar. Sarà proprio da lì che scatterà la nuova stagione, con il 1° dei 19 round che ci accompagneranno fino ...

Calciomercato Milan - Iniziati i contatti con Strinic : sarà il primo rinforzo per la prossima stagione : Sessione invernale di Calciomercato conclusa soltanto da pochi giorni, ma per il Milan è già tempo di pensare ai rinforzi per il futuro. Mirino ben puntato ed obiettivo individuato, la società ...

Fed - Inizia la nuova stagione. Le redini passano a Jerome Powell : Powell ha giurato. E' ufficialmente il nuovo governatore della Federal Reserve. Prende il posto di Janet Yellen

Le Iniziative e la grande stagione del Teatro Lendi : «Ad aprile chiuderemo la stagione con due spettacoli comici, appunto Mamma, ieri mi sposo! che va dall'11 al 13 aprile e poi lo spettacolo che chiuderà il cartellone è quello di Lucio Pierro, con ...

A febbraio Inizia la quinta stagione di 'Kilowatt Tutto l'Anno' : il programma : E' davvero necessaria la religione per disegnare l'etica dell'essere umano? Il progetto vuole riflettere sulla coesistenza nel terzo millennio di scienza e religione, laddove la scienza riesce oggi a ...

L'Asd Tennis Club Soveria Inizia la nuova stagione sotto la garanzia dell'occhio di falco : Dal 2013 è possibile prenotare il campo direttamente online; dal 2017 vengono trasmesse in diretta streaming HD , grazie all'azienda soveritana Bootstrap, tutte le partite dei tornei e campionati , ...

Karate - Inizia una nuova stagione per l’Italia. Sara Cardin e Luigi Busà restano i fari - tanti giovani in forte crescita : Questo fine settimana partirà la nuova stagione del Karate, con la Premier League di Parigi che darà ufficialmente il via ad un anno ricco di grandi appuntamenti. L’Italia nel 2018 cercherà di confermarsi ai vertici internazionali, in vista dei Mondiali di Madrid di novembre e soprattutto verso Tokyo 2020, debutto olimpico del Karate. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive degli azzurri per questa lunga stagione. Le punte dell’Italia ...

MotoGP - quando Inizia il Mondiale 2018? Il calendario e tutte le date della stagione. Il programma completo : Il 18 marzo, a Losail (Qatar), prenderà il via la stagione 2018 del MotoMondiale. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da fino a novembre. Si inizierà con la citata tappa qatariana, concludendosi a Valencia, con la novità della Thailandia a destare curiosità. Il programma è davvero fittissimo e Marc Marquez, ...