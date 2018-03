Infortunio Alex Sandro | che succede alla Juve? Si ferma anche il brasiliano

calcioweb.eu

: Problema muscolare per Alex Sandro con il Brasile: si è fermato in allenamento - GoalItalia : Problema muscolare per Alex Sandro con il Brasile: si è fermato in allenamento - Press_MeStesso : @AntonioCorsa solo perchè non era uscita ancora la notizia sull'infortunio di alex sandro - CalcioNapoli24 : -

(Di martedì 20 marzo 2018)– Lantus è reduce dal deludente pareggio contro la Spal, obiettivi importanti per i bianconeri in campionato e Champions League. Un grande problema ormai dalle ultime stagioni è quello riguardante gli, in particolar modo nelle ultime ore si èto. Il terzino ha abbandonato l’ultimo allenamento con il Brasile per un problemacoscia destra, la sosta aiuta lantus con l’obiettivo di recuperare ilin vista del rush finale ma lantus ed Allegri sono preoccupati, troppi gli infortuni da inizio stagione. LEGGI–> Calciomercatontus, è fatta per il terzino della prossima stagione L'articolo, che? Siilsembra essere il primo su CalcioWeb.