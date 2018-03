Industria 4 0 | dal Salone del leasing l’invito al governo | continuità Adnkronos

Industria Lecchese : fatturato al top dal 2008 e occupazione in crescita : ... + produttività =+ lavoro; +lavoratori impiegati = + consumi + domanda sia esterna che interna = + fatturato e ricavi per l'Industria Un'Industria in crescita è sicuramente il traino della economia ...

Piombino - Jindal presenterà a breve piano Industriale per Aferpi : Il gruppo indiano Jindal presenterà 'a breve' il piano industriale e finanziario per le acciaierie di Piombino sul quale le istituzioni potranno impegnarsi per fornire i supporti necessari, e ...

Pd - Calenda si tessera : “M5s è la fuga dalla realtà. Qui il leader c’è - è Gentiloni”. E poi la frecciata a ConfIndustria : “Siamo stati e siamo alternativi al M5S che rappresenta non la cultura di governo la ma cultura della fuga dalla realtà. Dobbiamo rimanere qui perché i voti che hanno dato sono voti che vogliono questo. Penso che sia sbagliato tradirli”. Così Carlo Calenda, lasciando il Nazareno, dove ha deciso di iscriversi al Partito democratico. “In questo momento di tutto abbiamo bisogno tranne che di correre da qualche parte. Abbiamo ...

Industria - recupero produzione dal 2014 : 18.35 Recupera la produzione Industriale dello 0,5% in febbraio dopo il calo di gennaio. Il centro studi ConfIndustria rileva anche la variazione congiunturale che nel primo trimestre 2018 è di +0,6% in frenata dal +0,8% dal quarto trimestre 2017. "Nonostante significative oscillazioni frequenti tra dicembre e gennaio la produzione Industriale procede lungo un percorso di recupero iniziato nel 2014 che ha portato a una crescita cumulata del ...

Dal Cipe oltre un miliardo per l'Industria e contro i casi-Embraco e 900 milioni per strade e ferrovie : Ce n'è un po' per tutti. Ma in cima alla lista de dei nuovi investimenti approvati dal Cipe , chiamato ad assegnare quasi 5 miliardi di euro a valere sul Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione, c'...

Dal Cipe 1 miliardo e 50 milioni per gestire le reIndustrializzazioni : La politica industriale di sviluppo viene ora affiancata da una politica industriale di protezione. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda annuncia lo stanziamento di un miliardo e 50 ...

Segnali di ripresa dall'Industria. Fatturato 2017 cresciuto del 5 - 1% : Gli ordini hanno segnato un aumento del 6,6%, per il solo comparto manifatturiero del 3,3%. Settore auto: Fatturato +6,1%, ordini 3,9%. Soddisfazione del ministro dello Sviluppo Economico Calenda. ...

Industria - l’Istat : cresce il fatturato - al top dal 2011 : Nella media del 2017 il fatturato dell’Industria, corretto per gli effetti di calendario, aumenta in valore del 5,1%, gli ordini del 6,6% (dati grezzi). Lo rileva l’Istat aggiungendo che il dato sul fatturato è il più alto dal 2011 (quando era +6,8%) e che per il solo comparto manifatturiero cresce in volume del 3,3%. A dicembre, il fatturato dell’...

Il fatturato dell'Industria ai massimi dal 2008 - +5 - 1% - : Roma, 22 feb. , askanews, Ottima chiusura d'anno per l'industria italiana. Secondo i dati d'Istat a dicembre, per il fatturato dell'industria si rileva, per il terzo mese consecutivo, un incremento ...

Istat : nel 2017 fatturato Industria +5 - 1% - al top dal 2011 : Il contributo più ampio viene dalla componente interna dell'energia. Per il fatturato tutti i settori registrano incrementi tendenziali, quello maggiore del comparto manifatturiero si rileva nella fabbricazione di prodotti di elettronica ed ottica

Istat : nel 2017 fatturato Industria +5 - 1% - il top dal 2011 : Il contributo più ampio viene dalla componente interna dell'energia. Per il fatturato tutti i settori registrano incrementi tendenziali, quello maggiore del comparto manifatturiero si rileva nella fabbricazione di prodotti di elettronica ed ottica

Ricavi dell’Industria al top dal 2008 : A?dicembre balzo del 7,2% (+2,5% mensile). Il 2017 si chiude con una crescita del 5,1%, fu più alta solo nel 2011. Positivi tutti i settori. In crescita gli ordini con l’Italia a fare da apripista. L’indice destagionalizzato è ai massimi da ottobre 2008. ...

ConfIndustria : 'Giù le mani dalle riforme - 250 mld per ripartire' : 'Il paese è a un bivio. Non smontiamo le cose buone fatte' ha detto il numero uno degli industriali Vincenzo Boccia. 'La vera missione è l'occupazione, in sintesi più lavoro, più crescita, meno debito'...

ConfIndustria : giù le mani dalle riforme Renzi e dalla legge Fornero : Per Vincenzo Boccia, Presidente in carica di Confindustria, l'obiettivo della politica deve essere solamente uno: garantire stabilità, costi quel che costi, anche attraverso una grande coalizione ...