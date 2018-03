Incidente stradale Roma | doppio scontro tra Casilina e GRA | un morto e quattro feriti

Roma : Incidente stradale - madre e figlia in codice giallo : Anche il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale con codice giallo- Roma – Ieri sera alle ore 23.30 circa è avvenuto a Roma... L'articolo Roma: Incidente stradale, madre e figlia in codice giallo proviene da Roma Daily News.

Incidente STRADALE/ Bollate - auto contro scooter : muore postino di 41 anni : INCIDENTE STRADALE, oggi 20 marzo 2018: un 41enne di Paderno Dugnano, di professione postino, ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter e un'auto. Il conducente della macchina...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:56:00 GMT)

Roma : Incidente stradale per direttore Agenzia Entrate. Ruffini illeso : Roma – pioggia e strada allagata tra probabili cause incidente Roma – Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato vittima di un incidente...

Incidente stradale/ A1 - Roma-Orte : tir con bombole si ribalta : tratto chiuso e 2 feriti (oggi 19 marzo 2018) : Incidente stradale, oggi 19 marzo 2018: sulla Roma-Orte, autostrada A1, tir con bombole si ribalta su un lato: due feriti. Stessa sorte ad un camion sulla Catania-Siracusa.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Al pronto soccorso non c’è posto - muore durante trasferimento dopo un Incidente stradale : I medici erano già impegnati con altri due codici rossi così il 53enne è stato dirottato su un altro ospedale anche se le sue condizioni erano già gravissime.Continua a leggere

Incidente stradale morta anche una bimba di 10 anni

Duello verbale tra sopravvissuti a un banale Incidente stradale : Ferocia e cinismo Sulla scia di altri fortunati spettacoli teatrali come '456' o 'Migliore', Mattia Torre - sceneggiatore noto al grande pubblico come autore della serie tv 'Boris' - offre allo ...

Incidente STRADALE/ Roma - doppio scontro sulla Pontina : coinvolta autocisterna Gpl - traffico in tilt : INCIDENTE STRADALE, oggi 17 marzo 2018: a Roma doppio sinistro sulla Pontina. coinvolta anche un'autocisterna di Gpl finita contro il guardrail: traffico congestionato...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Incidente stradale/ Villacidro - scontro frontale tra auto : muore una donna - tre feriti gravi (oggi 15 marzo) : Incidente stradale, le ultime notizie di oggi 15 marzo 2018. Villacidro, scontro frontale tra auto: muore una donna, tre feriti gravi. Potenza, muore bimbo di due anni per maxi tamponamento(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:06:00 GMT)

Ischia - Incidente stradale nella notte : muore ventunenne : Tratto in arresto il conducente della vettura, risultato positivo ai test alcolemici e tossicologici

Incidente STRADALE/ Brescia - scende dalla macchina dopo tamponamento e viene falciato : INCIDENTE STRADALE, oggi 13 marzo 2018: a Brescia un uomo di 49 anni è sceso dalla propria macchina dopo un lieve tamponamento ma è stato falciato da due auto in successione.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:19:00 GMT)

Incidente stradale/ Modica Rosolini : auto contro un muro - muore mamma 30enne (oggi 12 marzo 2018) : Incidente stradale, oggi 12 marzo 2018: lungo la Modica Rosoli una mamma di 30 anni è morta dopo uno schianto in auto contro un muro. Famiglia ferita a Bagolino.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:15:00 GMT)

Incidente stradale a Dinami - muore donna di 35 anni : Dinami , VIBO VALENTIA, Una donna di 35 anni, Graziella Ciancio, residente nella frazione 'Piani' di Acquaro, é morta in un Incidente stradale accaduto nella tarda serata di ieri nel territorio di ...

Giorgia Gallo ragazza di vent'anni muore in un Incidente stradale : Una ragazza di vent'anni, Giorgia Gallo, residente a Candelo, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in serata lungo la strada provinciale 115, a San Germano Vercellese. La giovane stava ...