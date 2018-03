Incidente mortale in superstrada | motocarro senza cinture di sicurezza

Guida autonoma : l'Incidente mortale di Uber e l'autorizzazione in Italia : Nel campo dei motori, la Guida autonoma è uno degli obiettivi che le case automobilistiche si sono prefissati da tempo; pian piano, infatti, sono stati inseriti dei dispositivi che permettessero all'uomo di retrocedere e di lasciare sempre più libertà d'azione alla macchina, la quale appunto agisce sulla base delle impostazioni di fabbrica. Ne è un esempio la frenata automatica di emergenza, introdotta in alcuni dei modelli di automobili più ...

Uber - Incidente mortale : sospesi i test di guida autonoma : Uber ha sospeso tutti i collaudi dei propri sistemi di guida autonoma a seguito di un Incidente mortale: a Tempe, in Arizona, un prototipo avrebbe investito una donna che stava attraversando a piedi, spingendo la sua bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni né i sistemi elettronici né il tecnico a bordo (obbligatorio per i test di Uber, mentre le Chrysler Pacifica della Waymo non hanno questo vincolo) sarebbero riusciti a evitare ...

UBER - AUTO A GUIDA AUTONOMA INVESTE E UCCIDE DONNA/ Usa - stop ai test : aperta inchiesta sull'Incidente mortale : UBER, sospesa la GUIDA AUTOnoma per un incidente mortale. DONNA uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:44:00 GMT)

Uber sospende i test guida autonoma dopo Incidente mortale : TORINO - In seguito ad un incidente mortale a Tempe, in Arizona, Uber ha sospeso tutti i test relativi alla guida autonoma . Coinvolte un'auto dotata di self drive e una donna , che avrebbe ...

Uber sospende i test sull'auto a guida autonoma dopo un Incidente mortale : Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto autonoma di Uber. L'incidente, avvenuto in Arizona, spinge l'app per auto con conducente a sospendere i test delle vetture senza guidatore in corso in diverse città, fra le quali San Francisco, Phoenix, Pittsburgh e Toronto."È una notizia terribilmente triste. Lavoriamo con le autorità per capire cosa è accaduto" afferma Dara Khosrowshahi, ...

Uber - Incidente mortale : sospesi test per guida autonoma/ Donna uccisa dalla macchina che va da sola : Uber, sospesa la guida autonoma per un incidente mortale. Donna uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Uber - Incidente mortale in Arizona. Sospesi tutti i test sulla guida autonoma : Uno sport utility a guida autonoma della flotta di Uber è stato coinvolto in un incidente mortale la scorsa notte a Tempe, in Arizona. L’auto ha investito una donna che si trovava su un attraversamento pedonale mentre era inserita la modalità self driving, nonostante a bordo della vettura fosse presente un driver “umano”. Il quale, tuttavia, non è riuscito a riprendere il controllo dell’auto in tempo per evitare lo ...

La tragica morte dell'acrobata del Cirque du Soleil. Le immagini dell'Incidente mortale : Altri due spettacoli previsti a Tampa sono stati cancellati, mentre la compagnia de le Cirque du Soleil assicura la massima collaborazione alle autorità che indagano sulle circostanze dell'incidente. ...

Uber - Incidente mortale : sospesi i test di guida autonoma : Uber ha sospeso tutti i collaudi dei sistema a guida autonoma a seguito di un Incidente che ha causato la morte di una donna. A Tempe, in Arizona, un prototipo con a bordo un tecnico avrebbe investito una donna che stava camminando sulla strada. Secondo le prime ricostruzioni né i sistemi elettronici né il guidatore umano sarebbero riusciti a evitare l'impatto con il pedone.Prima vittima. Il primo Incidente mortale durante i test dei sistemi ...

Uber sospende i test sulle auto autonome dopo un Incidente mortale in Arizona : Uber sospende i test delle auto autonome in tutte le città dove sono in corso. La sospensione è legata a un indicente mortale a Tempe, in Arizona, dove una donna è morta investita. L’auto di Uber era in modalità autonoma, con un guidatore in carne ossa per sicurezza, quando la donna è stata colpita mentre attraversava. Lo riporta la stampa american...

Le immagini dell'Incidente mortale di Yann Arnaud al Cirque du Soleil : Altri due spettacoli previsti a Tampa sono stati cancellati, mentre la compagnia de le Cirque du Soleil assicura la massima collaborazione alle autorità che indagano sulle circostanze dell'incidente.

Incidente mortale a Milano - auto sbanda e finisce contro un muro : morta una donna : Incidente mortale intorno alle 13.30 di oggi in via del Cardellino, a Milano. Una Opel Karl blu si è schiantata contro il muretto dell'ingresso posteriore del Vodafone Village. A bordo della vettura,

Roma - Incidente mortale sul Gra : Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 sul Gra, a Roma. L'incidente, al km 14.900, corsia esterna, altezza uscita Cassia, ha visto coinvolto un furgone Iveco Daily. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, per cause in cor

Incidente mortale a Taranto - perde la vita un motociclista : Incidente mortale oggi a Taranto. Tragedia questa mattina in via Vizzarro, località San Vito. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una Chevrolet Matiz e una moto di grosso cilindrata. Niente da fare per il...