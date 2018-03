Incendio in casa | intossicati madre e neonato di venti giorni

Incendio in casa : un morto e una donna intossicata : In fiamme un'abitazione a Musile di Piave in provincia di Venezia. Nel rogo è morto un uomo e una donna è rimasta intossicata.

Musile. Incendio in casa morto Aldo Garatto - intossicata una donna : E’ di un morto e un intossicato il bilancio di un Incendio divampato in un’abitazione a Musile di Piave nel Veneziano.

Brescia - Incendio in un magazzino di una casa riposo : tre intossicati : Un incendio, scoppiato nel magazzino di casa di riposo a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano, ha causato l’intossicazione di tre persone. Al momento dell’incendio nella struttura si trovavano 60 anziani. I vigili dl fuoco stanno valutando i danni subiti dall’edificio. Ne da’ notizia il 118. L'articolo Brescia, incendio in un magazzino di una casa riposo: tre intossicati sembra essere il primo su Meteo Web.

Finale - Incendio nella casa di riposo : Il rogo si è sviluppato di notte nella stanza della vittima. I vigili del fuoco hanno già avviato le indagini. Molti anziani all’ospedale per aver respirato fumo

Torino : Incendio in casa - un uomo intossicato : Un incendio è divampato nella notte, in un palazzo in via San Donato 23 a Torino: un uomo è rimasto intossicato. Le fiamme sono partite da un alloggio al primo piano, ora dichiarato inagibile. Le cause sono ancora in corso diaccertamento da parte dei Vigili del fuoco. L'articolo Torino: incendio in casa, un uomo intossicato sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio in casa disabitata a Crotone : I vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone sono intervenuti in via Equador, nella periferia cittadina, per spegnere un Incendio sviluppatosi in un appartamento non occupato da persone. A ...

Incendio in casa - bambino chiama i soccorsi : Principio d' Incendio all'interno di un appartamento, bambino di 11 anni avverte i vigili del fuoco e salva la casa che subisce solo pochi danni. Nel tardo pomeriggio di sabato una squadra dei vigili ...

Incendio in casa - muore avvolta dalle fiamme : Arezzo, 24 feb. - (AdnKronos) - Incendio in un appartamento ad Arezzo. Una donna di 77 anni è morta avvolta nelle fiamme mentre il figlio è rimasto intossicato: la tragedia è avvenuta questa mattina nella centrale via Petrarca. SECONDO PIANO - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo

Incendio in casa - muore avvolta dalle fiamme : Arezzo, 24 feb. – (AdnKronos) – Incendio in un appartamento ad Arezzo. Una donna di 77 anni è morta avvolta nelle fiamme mentre il figlio è rimasto intossicato: la tragedia è avvenuta questa mattina nella centrale via Petrarca. SECONDO PIANO – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo per spegnere l’Incendio divampato in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di quattro piani. ...

Chiaravalle Centrale - Cz - - Incendio in casa : muore una 93enne : U na donna di 93 anni, Caterina Macrì , é morta ieri in serata a causa di un Incendio sviluppatosi nell'abitazione in cui viveva da sola a Chiaravalle Centrale, nel Soveratese, in provincia di ...

Incendio in un palazzo di via Cogne - ragazzino di 13 anni sviene nella casa in fiamme : morto : Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa sua, le visiere dei loro caschi si sono sciolte per il calore. Eppure, pompieri, carabinieri e poliziotti erano riusciti in qualche modo a prenderlo e tirarlo fuori da quell'inferno. Ma alla fine...

La curiosità di cane goloso provoca un piccolo Incendio nella casa dei proprietari (con lieto fine). : Avete presente il batterfly effect, secondo cui il semplice battito d'ali di una farfalla può scatenare un uragano dall'altra parte del mondo? È più o meno quanto accaduto in questa casa privata a Southwick, in Massachusetts. Un cane, evidentemente goloso, voleva addentare un pancake lasciato sul fornello della cucina dai proprietari. Ma casualmente ha attivato la cucina, con le fiamme che piano piano sono divampate sul ...

Coppia morta nell'Incendio in casa Gli amici : 'Lei solare - lui lavoratore' : QUALIANO. Nella stradina c'è un viavai di persone. Una lenta e triste processione verso l'abitazione di Mimmo Ciancio e sua moglie Rosaria Carandente, uccisi da un killer silenzioso: il monossido di ...

Incendio in casa nel Napoletano morti nel sonno marito e moglie Bimbi salvi : dormivano dai parenti : I corpi di un uomo ed una donna, marito e moglie, sono stati trovati all'interno di un'abitazione a Qualiano , Napoli, . Sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma e quelli della ...