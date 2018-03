In volo sul Boeing KC 767A Tanker | l' aereorifornitore più tech del mondo

Spazio : accordo Aeronautica-ASI sul volosuborbitale e la medicina aerospaziale : Siglato questa mattina presso il Reparto di medicina aerospaziale nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, l’accordo esecutivo di collaborazione tra l’Aeronautica Militare e l’Agenzia Spaziale Italiana per la collaborazione nelle attività di volo suborbitale e della medicina aerospaziale. L’accordo, che porta le firme del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo ...

Neonata rischia di morire sul volo per Milano : salvata da un medico a bordo e dal pilota : Il suo "destino" - la parola usata dal suo salvatore - forse era davvero scritto. Forse era già stabilito che sulla sua strada avrebbe trovato un medico preparato e un pilota eccellente. E forse era già...

Banche popolari - la riforma sul tavolo della Consulta : Giornata decisiva per le Banche popolari: la Corte Costituzionale dovrà decidere sul decreto varato dal governo Renzi quasi tre anni fa, che ha imposto la trasformazione in Spa agli istituti con ...

Venerdì e sabato al Centro Pavesi la Consulta e gli Stati Generali della Pallavolo italiana : L'evento, dedicato esclusivamente agli addetti ai lavori e ai dirigenti federali, sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione italiana Pallavolo a questo link QUI NEWS ...

Cane imbarcato sull’aereo sbagliato - il volo viene deviato : ennesima gaffe della United Airlines : Dopo che un cucciolo è morto all'inizio della scorsa settimana, costretto a viaggiare nella cappelliera, e un altro era stato spedito per errore all'altro capo del mondo, la compagnia americana si è accorta di aver imbarcato di nuovo un Cane per una destinazione sbagliata, deviando il volo con un ritardo di due ore per i passeggeri: "Era l'unica soluzione possibile per riunire il quattrozampe ai suoi padroni".Continua a leggere

Qualcuno volò sul nido del cuculo al Teatro Savoia di Campobasso - regia di Alessandro Gassmann : In questo caso, le videografie, che spesso utilizzo nei miei spettacoli, mi permetteranno di tradurre in immagini i sogni e le allucinazioni dei cosiddetti "diversi". L'obiettivo che mi pongo è, come ...

Lazio - Inzaghi esulta e cade a terra : lo scivolone diventa virale : Simone Inzaghi esulta con talmente tanto trasporto per la qualificazione della sua squadra all'Europa League che quasi cade per terra. Dopo la partita contro la Dinamo Kiev il mister della Lazio si ...

Laura Pausini in volo per Fatti Sentire : foto e video della presentazione sull’aereo Alitalia : Laura Pausini in volo per Fatti Sentire: l'artista ha scelto un aereo Alitalia (ribattezzato AliLaura) per la presentazione del suo nuovo disco di inediti, disponibile da oggi, venerdì 16 marzo, nei negozi e in digitale in tutto il mondo. Laura Pausini IN TOUR NEL 2018: LE DATE Tutti i testi delle canzoni di Fatti Sentire portano la firma di Laura che nella sua nuova fatica discografica è stata affiancata da un nutrito team di autori e ...

Bari - avvocato senza difese in via Murat : scivolone sulla tavola abbandonata : avvocato barese mette un piede in fallo in via Murat. Non è stata una buccia di banana a causare lo scivolone, ma una tavola di legno abbandonata per strada. L'incivile del giorno non ci ha pensato ...

Addio a Bebeto - portò l’Italia della pallavolo sul tetto del mondo : Il tecnico brasiliano è stato stroncato da un infarto a Belo Horizonte, dove da anni lavorava per l’Atletico Mineiro, vinse i mondiali del 1998 con gli azzurri della “generazione di fenomeni”