“In tre a letto” Lui a Ballando con le stelle… La rivelazione fatta in diretta ha

“In tre a letto…”. Ballando con le Stelle hot. La rivelazione fatta in diretta ha lasciato senza parole. Lui - ormai star della tv - ha le idee molto chiare su cosa cerca : “Lui è superdotato - non compro a scatola chiusa “ : La sua partecipazione a Ballando con le Stelle ha suscitato fin da subito molta curiosità. Giovanni Ciacci, il costumista delle star, è in gara nello show di Milly Carlucci assieme al ballerino Raimondo Todaro e le loro ‘danze maschili, hanno creato qualche polemica. Prima Mario Adinolfi si è scagliato contro il programma, poi la televisione russa ha censurato la loro prova e infine Ivan Zazzeroni ha detto che per lui i balli di ...

M5S - neoeletta : “In treno con tariffa economica” - ma non dice che il posto è in prima classe : La deputata grillina Francesca Anna Ruggiero, eletta nella provincia di Bari: "Viaggio con tariffa Super economy per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti". Ma sui social scoppia la polemica.Continua a leggere

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

Potrebbe mai nascere una “Internazionale populista” in Europa? : Con un po’ di pigrizia si tende a dire che i populisti vogliono meno migranti, meno potere e soldi ai politici, tasse più basse; e sono contro l’euro e Unione europea. Non è proprio così. Ora l’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, indica il voto europeo 2019 come suo prossimo obiettivo. L’Europa è un banco perfetto: può essere lui l’ispiratore di «una Internazionale Populista?» ...

Elezioni 2018 - Salvini : “Incontrerò anche Boldrini - anche se siamo universi lontani” : “Parlerò con la Boldrini, anche se siamo universi lontani”. Così Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa in cui ha commentato i risultati elettorali. Sorridendo e gesticolano, ha spiegato “Parlerò anche con chi ha speso milioni di euro per non entrare in Parlamento, ma se succederà, sarà per il mio piacere personale” L'articolo Elezioni 2018, Salvini: “Incontrerò anche Boldrini, anche se siamo universi ...

Maltempo - i pendolari lombardi : “Incomprensibile la soppressione dei treni” : La circolazione ferroviaria in lombardia sulle linee delle Ferrovie Nord è stata regolare, in particolare sulla Milano-Asso, dove non ci sono stati grossi disagi. Lo rileva il Comitato dei pendolari che protesta pero’ per i disagi causati sulla rete lombarda di Rfi dalle soppressioni di numerosi convogli regionali. “Nonostante questa nevicata non sia tra le più forti viste sul nostro territorio – afferma una nota – e ...

Treviso - prof picchiato a scuola e “Indagato” scrive alla Fedeli : pago solo io? : Treviso, prof picchiato a scuola e “indagato” scrive alla Fedeli: pago solo io? Il docente è sottoposto a procedimento disciplinare per aver spinto un ragazzino fuori dalla classe. La scuola: “E’ la prassi”. Ma lui non ci sta Continua a leggere L'articolo Treviso, prof picchiato a scuola e “indagato” scrive alla Fedeli: pago solo io? sembra essere il primo su NewsGo.

Douglas Costa : “In Brasile costretto a perdere per non morire” : Douglas Costa: “In Brasile costretto a perdere per non morire” Clamorosa rivelazione di Douglas Costa quando giocava nel Gremio. Il brasiliano della Juve ha raccontato ai microfoni del canale Youtube ‘Pilhado’ di quando furono praticamente costretti a perdere la partita col Flamengo per… vivere. “Eravamo sull’1-1 alla fine del primo tempo. Nella ripresa, arrivò la […] L'articolo Douglas Costa: ...

Oxfam - “dopo lo scandalo persi in tre giorni 1.200 donatori”. E la testimonial Minnie Driver lascia : “Inorridita” : Lo scandalo per i festini e i presunti abusi sessuali che ha travolto Oxfam e altre organizzazioni internazionali comincia a pesare sulle casse della ong con sede a Londra. In soli tre giorni, da sabato a lunedì, 1.270 persone hanno deciso di cancellare le loro donazioni mensili, scrive il quotidiano britannico Daily Telegraph. Se si considera che un privato in Gran Bretagna dona in media circa 9,48 sterline, per la ong si tratta di una perdita ...

Briatore : “In Cassazione dimostrerò di essere innocente” : Flavio Briatore risponde a Montecarlo, dove si occupa della gestione di uno dei suoi locali. Ha poca voglia di parlare ma nessuna di arrendersi. Con i suoi avvocati, comunque, ha già concordato che la battaglia con la giustizia si dovrà combattere fino alla fine. L’ultimo scontro in Cassazione è atteso con fiducia, ma per ora il tono di voce è più ...

Tre : per San Valentino una nuova ALL-IN “In coppia” e Samsung Galaxy S8 o S8 Plus a 5 euro al mese : Manca meno di una settimana a San Valentino e per l'occasione Tre Italia ha pensato ad una speciale promozione "in coppia": si tratta della ALL-IN San Valentino, che quindi consente di acquistare due SIM attivando su entrambe la medesima offerta. E c'è anche un'altra piccola sorpresa... L'articolo Tre: per San Valentino una nuova ALL-IN “in coppia” e Samsung Galaxy S8 o S8 Plus a 5 euro al mese è stato pubblicato per la prima volta ...

“Sono bisessuale - senza problemi : mi piacciono le bionde e i biondi”. La confessione hot di una delle donne più sexy (e ricche) del panorama italiano : “Inutile nasconderlo - questa è la verità”. E a casa sua - qualcuno già trema… : L’Italia è il paese della scienza, della cultura, dell’insegnamento e dell’Università. Poi c’è Elettra Lamborghini che in tanti definiscono l’ereditiera più famosa del momento. Elettra Miura Lamborghini, nipote del fondatore del mitico marchio automobilistico, sta facendo impazzire la stampa in questi giorni per aver ammesso le sue tendenze bisessuali. La giovane ha lanciato il suo primo disco “Pem pem” e sta riempiendo ...

TRENO DERAGLIATO A PIOLTELLO/ Rfi - “Indagare sui freni” : iniziata la rimozione dei primi vagoni : TRENO DERAGLIATO a PIOLTELLO, la difesa di Rete Ferroviaria Italiana: indagare sui freni. Le ultime notizie: nel mirino il sistema frenante del terzo vagone, primo a uscire dai vagone(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 20:40:00 GMT)