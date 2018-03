In ricordo delle vittime delle mafie | a Parma la manifestazione regionale

In ricordo delle vittime delle mafie : domani Parma capitale : Ore 12.00: diretta streaming del discorso di Luigi Ciotti da Foggia. Nel pomeriggio, dalle ore 14,30, si svolgerà, presso la sala del Consiglio comunale di Parma, un seminario, organizzato da Avviso ...

Diritti in comune sarà in piazza per la 'Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie' : Aziende che lavorano nel distretto del cuoio di Santa Croce, per lo più contoterziste o fornitrici di servizi per la concia, ma con esponenti importanti nel mondo associativo, sembrano essere ...

Vibo. Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie : Il 21 marzo, Vibo Valentia si colorerà dei colori della primavera, simbolo di vita e di rinascita, quella vita che

Festa della donna : il ricordo delle grandi protagoniste femminili della storia - Foto Tgcom24 : Filosofe, politiche, astronaute, nobel nelle più svariate discipline. Il modo migliore per celebrare la Festa dell8marzo è ricordare le donne che con i loro gesti e pensieri hanno contribuito allo ...

Canicattini Bagni - marzo per le donne : inaugurata la targa in ricordo delle donne vittime di violenza : ... al locale Liceo Scientifico, all'Associazione Focus di Siracusa, alla scrittrice Assunta Fichera, ai musicisti Di Luciano, alle tante donne, professioniste, artiste, impegnate in politica e nell'...

Video Liam Gallagher ai Brit Awards 2018 canta Live Forever degli Oasis in ricordo delle vittime dell’attentato di Manchester : Liam Gallagher ai Brit Awards 2018 a sorpresa calca il palco sulle note di Live Forever degli Oasis. Il brano è un omaggio toccante in ricordo delle vittime dell'attentato a Manchester che si è verificato in occasione del concerto di Ariana Grande. L'artista ha poi tenuto un concerto speciale, benefico, nella stessa location, a pochi giorni dalla tragedia. Sul palco della O2 Arena di Londra, il 21 febbraio, viene ricordato l'avvenimento ...

XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie : a Parma la manifestazione regionale - : Ore 12.00: diretta streaming del discorso di Luigi Ciotti da Foggia. Nel pomeriggio sono previsti, negli spazi del WoPa, grazie all'ospitalità offerta dall'Associazione, laboratori di approfondimento ...

DORI GHEZZI/ Moglie di Fabrizio De Andrè : l'abbandono delle scene e il ricordo di Wess (Principe libero) : DORI GHEZZI, Moglie di Fabrizio De Andrè, parla della sceneggiatura del film sul marito e sulla bontà del lavoro di Luca Marinelli, l’attore che ne ha vestito i panni.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:03:00 GMT)

Giornata del ricordo delle Foibe - scontri nei cortei : A Piacenza scontri tra le forze dell'ordine e i partecipanti alla manifestazione che protestavano contro l'apertura di una sede di Casapound. Cinque carabinieri sono rimasti feriti. A Torino sono ...

Giorno del ricordo : per non dimenticare le vittime delle Foibe [VIDEO] : Oggi è il Giorno del Ricordo, per non dimenticare gli eccidi della popolazione italiana del Venezia Giulia e della Dalmazia verificatisi durante la II Guerra Mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra, ad opera dei Comitati popolari di liberazione jugoslavi. Il nome deriva dai grandi inghiottitoi carsici dove furono gettati molti dei corpi delle vittime, che nella Venezia Giulia sono chiamati, appunto, “Foibe“. Si ricordano ...

Fiobe - a Basovizza cerimonia in ricordo delle vittime : È cominciata con la messa di suffragio celebrata dall'arcivescovo di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi, la cerimonia solenne alla Foiba di Basovizza, sul carso triestino, in occasione del Giorno del ...

Il ricordo delle foibe va alimentato per conoscerne meglio le sue radici : Quella del Giorno della Memoria – che ricorda l'esodo forzato di trecentocinquantamila italiani di origine dalmata e istriana dopo la Seconda Guerra Mondiale – è stata a lungo una delle ricorrenze più rimosse dalla nostra coscienza collettiva; solo recentemente con la saggezza del distacco della storia se ne è potuto ricominciare a parlare sine ira ac studio.Certo, hanno pesato sulla nostra memoria le drammatiche ...

Giorno del ricordo delle foibe - allerta cortei : Manifestazioni a Torino e Roma il 10 febbraio, Giorno del ricordo delle foibe. Nel capoluogo piemontese hanno convocato dei cortei , in orari diversi, Forza Nuova, Casapound e un comitato di autonomi ...