In Olanda dopo 15 anni eutanasia anche per l’Alzheimer e nessuna slippery slope

(Di martedì 20 marzo 2018) Preparandoci a riprendere, con la nuova Legislatura, la battaglia per la legalizzazione della, appaiono utilissimi i dati per il 2017 forniti dalle Commissioni regionali di controlloin. Perché essi smentiscono in modo netto uno degli argomenti cui più frequentemente fanno ricorso la Chiesa e i cattolici impegnati in politica, quello della(o china scivolosa).Sono in grado di fornire questi dati grazie a un amico olandese, come me dirigente della Associazione Coscioni, Johannes Agterberg, che da tempo vive in Italia ma continua a seguire le vicende del suo paese.Nel 2017 le Commissioni hanno ricevuto 6.585 segnalazioni di(1916:6091). Il 99,8% è stato valutato come "accurato" (2016: 99,9%). Nel 2017, 150.027 persone sono decedute in(1916: 148.973). Nel 4,4% dei decessi è stata applicata l'...