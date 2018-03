In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 marzo | M5S e Pd sempre meno distanti Di Maio | sui

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 marzo : : L’accusa Nicholas (21 anni) scuote il Pd: “È marcio, i nostri votano M5S” Il duro intervento al Nazareno, tra i tanti silenzi e i pochi applausi dei dem di Cuperlo di Virginia Della Sala Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Subitissimissimo. “Legge elettorale? Si fa una settimana” (Matteo Salvini, segretario Lega Nord che aveva votato il Rosatellum, Corriere della Sera, 16.3). Ma una settimana è troppo. Basta un secondo: un rutto e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 marzo : Dilemma – M5S Cuperlo chiede che si voti. Favorevoli Ceccanti e vari dirigenti locali : Il dibattito Cuperlo, Ceccanti e gli altri: “Su M5S parola agli iscritti” Democrazia dem – dirigenti e attivisti chiedono di far votare i tesserati su eventuali accordi con i 5Stelle: “Come in Germania” di Tommaso Rodano Celle (e urne) vuote di Marco Travaglio Achi volesse capire perché Pd e FI hanno perso le elezioni, oltreché per le politiche antisociali che hanno impoverito i poveri e arricchito i ricchi, penalizzato gli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 marzo : L’articolo 27 dello statuto del Partito democratico permette consultazioni interne : Le regole Pd Martina vuole fare come la Spd: lo faccia, lo statuto lo prevede L’articolo 27 norma i referendum interni. Il reggente: “Serve democrazia diretta, come in Germania” I socialdemocratici hanno deciso così se governare o no di Marco Franchi Fate decidere gli iscritti di Marco Travaglio Mai avremmo immaginato di dedicare a Maurizio Martina più di due parole (“Maurizio” e “Martina”). Ma, da quando abbiamo riservato più di un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 marzo : Consip - nuovi indizi : papà Renzi - Lotti & C. richiamati in Procura : L’indagine Consip, Lotti e papà Renzi dovranno tornare dai pm nuovi interrogatori – Confronto tra l’ex ministro indagato e l’ex Ad della stazione appaltante Marroni, che lo accusa della fuga di notizie: uno dei due mente di Marco Lillo e Valeria Pacelli Pronto, chi compra? di Marco Travaglio “Ehilà, Silvio, come andiamo?”. “Ma come vuoi che vada, Matteo. C’è il tuo omonimo che mi fa girare le palle”. “Chi, Salvini?”. “E chi se no? ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 marzo : Rosatellum – Viminale - niente elenco ufficiale : Dopo dieci giorni Elezioni, ancora niente risultati Problemi nelle regioni sul riconteggio e l’assegnazione dei seggi, il Viminale nemmeno ieri ha diffuso l’elenco ufficiale degli eletti in Parlamento: intanto parte il primo ricorso di Lorenzo Giarelli Gli opposti cretinismi di Marco Travaglio L’ha scritto ieri Curzio Maltese sul Fatto: siccome la soluzione più ragionevole sarebbe un appoggio di quel che resta del centrosinistra a un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 marzo : : I “working poor” Somministrazione, il boom del lavoro “in affitto” fa felici imprese e agenzie Nel 2017 si è toccato il nuovo record di lavoratori interinali (+25%), un giro d’affari da quasi 10 miliardi che non conosce limiti, tra bassi salari e pochi diritti di Marta Fana L’autoreggente di Marco Travaglio Nessuno poteva ragionevolmente sperare che il Pd in Direzione trovasse una direzione, impresa improba tentata invano dai suoi 5 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 marzo : La direzione Renzi non si fa vedere - ma detta ancora la linea anti-Di Maio : Il Pd saluta il rottamatore ma la linea rimane la sua La direzione approva la relazione di Martina: niente governo con Di Maio o Salvini di Wanda Marra 2013, la vera storia di Marco Travaglio Circolano, sui giornaloni e sul web, versioni farlocche del dopo-elezioni del 2013 e del perchè cinque anni fa non si arrivò a una collaborazione di governo fra Pd e 5Stelle. Nell’ansia di giustificare il niet dei pidini odierni con quello dei ...

In Edicola sul Fatto del 12 marzo – Barbara Spinelli e Durand invitano il Pd a trattare con il M5s “contro il rischio neofascista” : L’appello “Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista” Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: “Compiacersi all’opposizione non è all’altezza della sfida” di Pascal Durand* e Barbara Spinelli** Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Pic Indolor. “Gentiloni rassicura i leader europei. Telefonate con Merkel e Macron” (Corriere della sera, 7.3). Tranquilli, amici, non ho sentito niente. Elettore a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 marzo : L’Aeronautica : in servizio il primo dei 12 caccia acquistati Gli Usa : + 40 milioni di dollari a jet : Difesa Mezzo miliardo di dollari per gli F-35 da “aggiornare” Aeronautica militare – Il primo caccia Usa consegnato all’Italia vola e basta Servono altri 40 milioni per far funzionare ciascuno dei 12 velivoli acquistati di Enrico Piovesana La Direzione di Marco Travaglio Ma come, ma perchè? In fondo abbiamo Fatto due governi con Berlusconi e due con Verdini&Alfano. Dato appalti senza gara a (e preso soldi da) Mafia Capitale. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 marzo : Ri-Renzusconi – I due sconfitti trafficano per un esecutivo Giorgetti o MaroniLa mossa disperata di Renzi&B : Il “film” dei perdenti: le trame nazarene di B. e Matteo (Renzi) Lo schema dell’ex Cavaliere: un governo di centrodestra non guidato da Salvini e con il “partito” del giglio magico di Fabrizio d’Esposito La resa dei conti di Marco Travaglio Ieri, non avendo nulla da fare, una nutrita pattuglia di web-onanisti di area Pd (o ex Pd, trattandosi di renziani&affini), quindi tutta gente molto lucida e perspicace, ha lanciato l’hashtag ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 marzo : Gli elettori del Pd mollano gli eletti : il 59% vuole andare al governo col M5S : Il sondaggio Il 59% di chi ha votato il Pd favorevole all’alleanza col M5S L’Istituto Noto – I numeri smentiscono la campagna contro l’accordo nata su Twitter: “Gli elettori hanno altre idee rispetto ai dirigenti” di Tommaso Rodano Consigli non richiesti di Marco Travaglio Siccome saper vincere è ancor più difficile che saper perdere, azzardiamo qualche consiglio non richiesto a Luigi Di Maio e ai 5Stelle. Che di solito leggono ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 marzo : Quote Rosatellum : un senatore in meno e neppure 1/3 di donne : Stranezze Il “buco” nel Rosatellum ruba un senatore al M5S Troppi voti in Sicilia e finiscono le liste degli eletti. Ora sarà difficile trovare una soluzione: Palazzo Madama resterà senza plenum di Marco Palombi Le brutte cose di pessimo gusto di Marco Travaglio Silvio impagliato e il busto di Renzi, di Gentiloni, i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto!), il Napolitano un po’ tetro, le scatole senza confetti, i frutti di marmo ...

Udine anno zero - dopo Serracchiani fuga verso la Lega : domani torna “A casa vostra” in Edicola sul Fatto : domani, giovedì, torna “A casa Vostra“. L’inviato del Fatto, Gianni Barbacetto, ci accompagnerà a Udine. Quattro pagine dedicate a una città inquieta, nonostante le industrie che tornano a lavorare a pieno regime. Nonostante le statistiche parlino di un solo omicidio ogni anno. Udine città rivoltata: simbolo del renzismo al tramonto. Era la patria adottiva di Debora Serracchiani, la Governatrice più vicina a Matteo Renzi. In ...