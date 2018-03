Imprese | borsa manager a livelli pre-crisi | chi cambia azienda guadagna 20% in più

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Il mercato del lavoro degli executive è tornato aiprecedenti allafinanziaria esplosa nel 2008. E’ quanto emerge da una ricerca di Villa Partners Executive Search. ‘Le dinamiche salariali per le prime linee disono di nuovo molto tese – spiega Vittorio Villa, Managing partner di Villa & Partners Executive Search – perché, con la ripresa degli investimenti in Italia, i candidati sono diventati più selettivi e il premio al rischio perre lavoro è tornato al 20%, mentre negli anni recenti l’aumento del compenso non andava oltre il 5-8%”. ‘Nel sistema c’è un alto livello di liquidità – continua Villa – il rischio paese è considerato fino a oggi moderato e gli investitori non mancano e alimentano un vivace mercato di fusioni e acquisizioni. In questa situazione, i ...