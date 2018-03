Imma | uccisa davanti scuola dal marito | Pasquale Vitiello trovato morto a Terzigno

Napoli - Imma uccisa a scuola : trovato morto il marito : Pasquale Vitiello, l'uomo che lunedì a Terzigno, in provincia di Napoli , ha ucciso la moglie, Imma Villani, 31 anni, davanti alla scuola frequentata dalla figlia, si è tolto la vita. Il cadavere è stato trovato non lontano dallo stesso istituto scolastico.

Imma uccisa a scuola dal marito - la figlia non sa nulla : "Mamma? Mi viene a prendere dopo - lo so" : Il dramma nel dramma: la figlia di Immacolata Villani e Pasquale Vitiello ancora non sa che il papà ha sparato contro la mamma, uccidendola proprio davanti alla scuola 'Domenico Savio'...