Imma | parla la sorella del marito assassino | ' Mio fratello ha sbagliato | ma non era un

Imma - uccisa davanti a scuola dal marito : «Voglio solo parlarti» : Pasquale Vitiello, 36 anni, l’ha attesa davanti alla scuola della figlia, poi le ha sparato ed è fuggito

“Franco? Ma che ne sapete…”. Spiazzante : spuntano certe cose… Già - ora parla la moglie del naufrago pugliese dell’Isola dei Famosi ed emerge un profilo inImmaginabile rispetto all’uomo che abbiamo conosciuto in tv : A guardarlo da fuori, con quelle fattezze non propriamente aggraziate ispirate più a King Kong (senza offesa) che al canone di Policleto (che pure è superato), verrebbe da pensare tutto e il contrario di tutto di Franco Terlizzi. La prima impressione è che somigli un po’ al sir Ettore de La Spada nella Roccia, panciuto quanto rude e invece no. Chi è Franco Terlizzi lo hanno raccontato stamani figlio e moglie a Mattino 5. La famiglia del ...

MI AMI : “Potere al Popolo usa le nostre Immagini. Parlano di diritti e li calpesta arrogantemente”. La replica : “Non abbiamo prodotto noi questa Immagine” : I comunisti non mangiano i bambini ma sgraffignano manifesti altrui. Una lunga e buffa querelle sui diritti negati tra “lavoratori” è avvenuta per alcune ore sui social. Protagonisti la formazione elettorale Potere al Popolo e il festival musicale MI AMI Musica Importante a Milano. Il partito che ha come capo politico Viola Carofalo ha pubblicato un post di promozione elettorale del proprio logo sulla propria pagina Facebook. Solo che quella ...

Monza : arriva "Le Immagini della fantasia" 2018 e parla giapponese : il Giappone il protagonista dell'edizione 2018 di "Le immagini della fantasia", la mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia che torna per la 21esima volta a Monza: apertura il 17 febbraio.