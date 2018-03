Ilaria Alpi | M5s | istituire commissione d' inchiesta

28 anni fa l'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin : Il 20 marzo 1994 , alle 15.30, a Mogadiscio in Somalia , l'omicidio della giornalista Rai Ilaria Alpi e dell'operatore triestino Miran Hrovatin . Quel pomeriggio di 24 anni fa , la Toyota con a bordo ...

Ilaria Alpi : presidio Fnsi-Usigrai-Tg3 : 19.13 La presidente della Rai Maggioni e il direttore generale Orfeo parteciperanno domani all'iniziativa #noinonarchiviamo, presidio organizzato da Federazione Nazionale Stampa Italiana, Usigrai e Comitato di Redazione del Tg3, per ricordare Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a 24 anni dall'uccisione a Mogadiscio. L'appuntamento è alle 11.30 davanti la palazzina del Tg3 al Centro Rai Saxa Rubra di Roma.

Anche il liceo linguistico Ilaria Alpi a Bologna per celebrare la 'scuola digitale' : ... alla scoperta delle discipline scientifiche, quelle che vengono identificate con l'acronimo Stem, ossia Science, Technology, Engineering and Mathematics (in italiano scienza, tecnologia, ingegneria ...