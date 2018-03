Il volo del calabrone | Facebook e Cambridge Analytica

Banche popolari - la riforma sul tavolo della Consulta : Giornata decisiva per le Banche popolari: la Corte Costituzionale dovrà decidere sul decreto varato dal governo Renzi quasi tre anni fa, che ha imposto la trasformazione in Spa agli istituti con ...

Cena del Movimento 5 Stelle a Porto Sant'Elpidio. Fioschini : "volontà di fare rete e importanza del contatto con il territorio" : "Cena a 5 Stelle quella di sabato sera al Moyto di Porto Sant'Elpidio dove il giallo del Movimento si è tinto d'oro. Sono state 130 le persone presenti ed altrettante le richieste che, per ragioni di ...

Tennistavolo - Challenge Open di Polonia 2018 : dominio della Corea del Sud - che si aggiudica tutti i tabelloni senior : Si è concluso ieri il Challenge Open di Polonia di Tennistavolo, con il dominio della Corea del Sud, che ha conquistato tutti i tabelloni senior. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali e le prestazioni degli azzurri. Nel singolare maschile si è aggiudicato il derby sudCoreano Lim Jonghoon, che ha superato Jang Woojin per 4-3 (3-11, 11-9, 8-11, 11-8, 12-10, 6-11, 11-6). Niagol Stoyanov, dopo aver superato le qualificazioni, ha perso al ...

Venerdì e sabato al Centro Pavesi la Consulta e gli Stati Generali della Pallavolo italiana : L'evento, dedicato esclusivamente agli addetti ai lavori e ai dirigenti federali, sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione italiana Pallavolo a questo link QUI NEWS ...

Cane imbarcato sull’aereo sbagliato - il volo viene deviato : ennesima gaffe della United Airlines : Dopo che un cucciolo è morto all'inizio della scorsa settimana, costretto a viaggiare nella cappelliera, e un altro era stato spedito per errore all'altro capo del mondo, la compagnia americana si è accorta di aver imbarcato di nuovo un Cane per una destinazione sbagliata, deviando il volo con un ritardo di due ore per i passeggeri: "Era l'unica soluzione possibile per riunire il quattrozampe ai suoi padroni".Continua a leggere

La recensione del gioco da tavolo di League of Legends : League of Legends diventa un gioco da tavolo e te lo diciamo subito: è fatto benissimo. Intitolato Mechs vs Minions, è stata realizzato direttamente da Riot, lo sviluppatore del celebre videogioco. Anziché limitarsi a una mera trasposizione, magari per sfruttare commercialmente un marchio che da solo fa faville, i ragazzi di Santa Monica, in California, hanno fatto le cose per bene, proponendo un titolo da non perdere per tutti gli amanti dei ...

La crisi della sinistra / 1. Ivano Marescotti - l'uomo che ha votato M5S per far saltare il tavolo : Naturalmente nel corso del tempo le situazioni cambiano, cambiano l'economia e la società, e quindi vanno aggiornati i contenuti. E questo fa sì che destra e sinistra però non coincidano per forza ...

CUNEO : 20 volontari della Croce Rossa iniziano il percorso per diventare "Soccorritori" : Sono 20 i volontari della Croce Rossa di CUNEO che, martedì sera inizieranno il corso di formazione per diventare 'volontario Soccorritore', ovvero coloro che operano un intervento di primo soccorso ...

17 marzo 2018 : oggi è 157° anniversario dell’Unità d’Italia - il volo delle Frecce Tricolori [GALLERY] : 1/6 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

18 ore - 5 film e 14500 chilometri : a bordo - in economy - del volo più lungo al mondo : Poco prima che sul vassoio a scomparsa mi sia servita la carne, cerco di capire come sistemare i piedi. Ruoto la gamba sinistra sulla moquette di un Boeing 777 ma, adesso che ho il piede destro ...

Come ci sente dopo il volo diretto più lungo del mondo? Un racconto : Ne seguiranno altri quattro, intervallati da un filetto, una chiacchieratina con la vicina di posto , per la cronaca: una dietologa norvegese, il che non deve essere esattamente uno sballo, , un ...

Qualcuno volò sul nido del cuculo al Teatro Savoia di Campobasso - regia di Alessandro Gassmann : In questo caso, le videografie, che spesso utilizzo nei miei spettacoli, mi permetteranno di tradurre in immagini i sogni e le allucinazioni dei cosiddetti "diversi". L'obiettivo che mi pongo è, come ...

Laura Pausini in volo per Fatti Sentire : foto e video della presentazione sull’aereo Alitalia : Laura Pausini in volo per Fatti Sentire: l'artista ha scelto un aereo Alitalia (ribattezzato AliLaura) per la presentazione del suo nuovo disco di inediti, disponibile da oggi, venerdì 16 marzo, nei negozi e in digitale in tutto il mondo. Laura Pausini IN TOUR NEL 2018: LE DATE Tutti i testi delle canzoni di Fatti Sentire portano la firma di Laura che nella sua nuova fatica discografica è stata affiancata da un nutrito team di autori e ...

Società russa svela dettagli dei testi di volo del drone "Sirius" - : "Lo scopo del nostro progetto era creare un velivolo civile di alta quota competitivo a livello globale, anche per la regione artica. Il drone può trovarsi in quota di volo per molti giorni e ...