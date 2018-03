Il turismo è il nostro petrolio

Salone di Ginevra - Il nostro stand con la Gran turismo da guidare : Nello stand di Quattroruote al Salone di Ginevra (Hall 5 5032), ci saranno due attrazioni imperdibili. Da una parte, lultima creatura della Zagato, ovvero lIsoRivolta Vision GT, sportiva estrema nata per il videogioco Gran Turismo della Playstation Sony, e diventata realtà. Dallaltra, per lappunto, la possibilità di mettersi virtualmente al volante proprio di una Gran Turismo e di cimentarsi in una simulazione di guida in pista salendo a bordo ...