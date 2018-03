Il trauma infantile di Barbara D’Urso | ecco perché non tollero le bugie

tvzap.kataweb

(Di martedì 20 marzo 2018) La bugia che l’ha segnata di più nella vita è stata quella relativa a sua mamma: “Ero una bambina, mi dissero che stava meglio e invece non ce l’ha fatta: è proprio per questo, mai superato, che non riesco a tollerare le”:D’Urso (pronta a condurre il Gf Nip) si confida a Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola il 20 marzo. Questo spiegala conduttrice di Domenica Live ha tolleranza zero nei confronti delle menzogne:“Se qualcuno mi dice una bugia non posso più fidarmi di lui, non so perdonarlo, il mio rapporto con lui è compromesso per sempre. Mi chiamano “Alice nel paese delle meraviglie”credo nella bontà delle persone. Ma se qualcuno mi tradisce è finita”. LEGGI: Quinta colonna,in lacrime ricorda la malattia della madre La base del suo successo di pubblico è che “la gente ...