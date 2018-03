Il terremoto di Foggia il 20 marzo 1731

terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Puglia - sisma M 2.3 in provincia di Foggia (28 febbraio 2018 - ore 12.06) : Terremoto oggi 28 febbraio 2018, ultime scosse e notizie. Dati INGV: in Puglia sisma di magnitudo 2.3, avvenuto in provincia di Foggia. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 12:06:00 GMT)