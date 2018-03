Blastingnews

: Il Segreto #anticipazioni ufficiali, le trame diventano davvero imperdibili: il ritorno shock e il malore... - Il__Segreto : Il Segreto #anticipazioni ufficiali, le trame diventano davvero imperdibili: il ritorno shock e il malore... - IlSegretoTvSoap : Il Segreto: riappare Candela, Camila sta male, Matias lascia Beatriz -

(Di martedì 20 marzo 2018) #Ilanticipazioni marzo 2018: puntate ricche di colpi di scena quelle che vedremo nei prossimi giorni in onda sulla rete Mediaset. Ci sara' un ritorno a dir poco scioccante e un malore che fara' decisamente preoccupare. Intanto, prora' la storia d'amore appena sbocciata tra Saul e Julieta, che dovranno stare ben attenti a non farsi scoprire dalla Montenegro... Ilanticipazioni Canale 5: il ritorno Come confermano le anticipazioni ufficiali della soap opera VIDEO Ildi Puente Viejo, un personaggio creduto fino ad ora morto, con tanto di celebrazioni funerarie avvenute, fara' il suo ritorno. Stiamo parlando diMenzidabal che, in compagnia di Carmelito, si presentera' davanti agli occhi stupiti di Adela. La pasticcera si stabilira' al piano superiore del suo ex negozio ora gestito da Gracia e potra' così ritrovare l'amore di suo marito Severo, da ...