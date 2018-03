Il Segreto | la verità shock su Mariana Castaneda

Blastingnews

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Anticipazionidalle trame spagnole de #Ildi Puente Viejo. Nelle puntate iberiche, si sono riaperti alcuni capitoli chiave della #Soap opera che sembravano ormai morti e sepolti, tra i quali quello riguardante la morte di. Il: L'arresto di Nicolas Ortuno per omicidio Dalle anticipazioni spagnole de IlVIDEO, sappiamo che il casoè stato riaperto. Proprio quando le ferite di Nicolas e Alfonso si stavano lentamente rimarginando, ecco il colpo di grazia. Un amico di Ortuno lo contattera' telefonicamente da Murcia, dicendogli che l'assassino della moglie, ovvero Dos Caras, il figlio del colonnello Perez Ayala, è stata scarcerato per un vizio di forma e gira a piede libero in quel di Puente Viejo. Alfonso, con l'intento di vendicare la sorella, si esercitera' giorno e notte con il fucile, se non fosse che Emilia ...