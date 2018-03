Il Segreto | FRANCISCA cerca di spaventare JULIETA anticipazioni

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 26-30 marzo 2018 : Julieta tiene testa a Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 26 a venerdì 30 marzo 2018: è guerra tra Francisca e Julieta. Prudencio propone di appiccare un incendio… Anticipazioni Il Segreto: Julieta salva Prudencio che rischia di annegare! Mauricio chiede a Fe di indagare sui segreti di Nazaria! Le condizioni di salute di Camila peggiorano di giorno in giorno! Il fratello di Saul ha un piano per sgomberare gli ...

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO promette a FRANCISCA di spiare JULIETA ma… : L’antagonismo tra la nuova protagonista JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e la perfida Donna FRANCISCA (Maria Bouzas) caratterizzerà i prossimi mesi di programmazione de Il Segreto: se ci avete letto in precedenza, sapete già che la Montenegro riterrà l’ultima arrivata troppo simile all’odiata Pepa Balmes (Megan Montes) ed andrà su tutte le furie non appena apprenderà da PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) che la “nemica” ...

Il Segreto anticipazioni : le nozze di CARMELO e ADELA - FRANCISCA ci mette lo zampino! : I preparativi del matrimonio tra CARMELO Leal (Raul Peña) e la maestra ADELA (Ruth Llophis) non mancheranno di riservare delle sorprese nei prossimi mesi de Il Segreto: come abbiamo segnalato in precedenza nei nostri post, il neo sindaco di Puente Viejo chiederà alla compagna di convolare a giuste nozze ma andrà incontro ad un sonoro no, dato che nel bel mezzo della dichiarazione affermerà di essere giunto a questa decisione poiché i militanti ...

Il Segreto - anticipazioni Spagna : tragedia a Puente Viejo per colpa di Francisca Video : Nelle prossime settimane nella serie iberica Il Segreto [Video] si verifichera' una tragedia immane che sconvolgera' l'intera cittadinanza di Puente Viejo. Come sempre dietro a qualcosa di male c'è lo zampino di donna Francisca, la signora più potente di tutta la regione. Da alcuni giorni in paese è giunta la bellissima Julieta con la figlioletta Ana. Alla new entry, che ha miracolosamente salvato la vita a Jaunita, è stato offerto un lavoro da ...

Il Segreto - anticipazioni Spagna : tragedia a Puente Viejo per colpa di Francisca : Nelle prossime settimane nella serie iberica "Il Segreto" si verificherà una tragedia immane che sconvolgerà l'intera cittadinanza di Puente Viejo. Come sempre dietro a qualcosa di male c'è lo zampino di donna Francisca, la signora più potente di tutta la regione. Da alcuni giorni in paese è giunta la bellissima Julieta con la figlioletta Ana. Alla new entry, che ha miracolosamente salvato la vita a Jaunita, è stato offerto un lavoro da Emilia e ...

Anticipazioni Il Segreto : JULIETA impedisce a SAUL di eseguire gli ordini di FRANCISCA! : Nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto, Severo Santacruz (Chico Garcia) e Carmelo Leal (Raul Peña) approfitteranno di un ictus subito da Francisca Montenegro (Maria Bouzas) per portare a termine la loro vendetta ai danni della storica “nemica”: come abbiamo infatti avuto modo di segnalare in precedenza, la dark lady della telenovela verrà colta da un pericoloso malore non appena il “pupillo” SAUL Ortega (Ruben ...

Il Segreto trame marzo : Francisca ostacola l'Uriarte e Saul come Pepa e Tristan Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''#Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato Mauricio scoprire la verita' su Caridad [Video]. Le ultime novita' ci svelano che Francisca dimostrera' di non essere cambiata nel corso degli anni, tanto da ostacolare l'amore del suo pupillo Saul. Anticipazioni 'Il Segreto': il primo incontro di Saul e Julieta Nelle puntate de ''Il Segreto'' ...

IL Segreto anticipazioni : primo bacio tra JULIETA e SAUL - FRANCISCA furiosa : Nuove storie d’amore in arrivo a Puente Viejo! Le puntate de Il SEGRETO si arricchiscono di nuovi intrighi amorosi e soprattutto osteggiati: stiamo parlando infatti dei nuovi arrivati, ovvero JULIETA Uriarte (Claudia Galàn) ed i fratelli SAUL (Rubèn Bernal) e Prudencio Ortega (Josè Milàn). Visto che tra qualche mese diremo addio alla coppia Hernando (Angel De Miguel) e Camila (Yara Puebla), le trame della soap ci introducono una nuova ...

Il Segreto puntate spagnole : Francisca fucilata? Ecco la decisione finale Video : La notizia della fucilazione di Francisca ha sconvolto i telespettatori de #Il Segreto, che sono rimasti con i fiato sospeso. Da una settimana infatti i fan iberici della #Soap opera aspettano le anticipazioni ufficiali, nelle quali si scoprira' il destino della nobildonna. L'attesa è finita, Ecco che cosa ha deciso l'Assemblea in merito all'esecuzione della Montenegro. Il Segreto anticipazioni spagnole: la sorte di Francisca Montenegro, ...