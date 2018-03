Il rinoceronte Sudan è l’ennesima vittima innocente dei crimini di natura

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018), l’ultimo individuo maschio dibianco settentrionale è morto lo scorso 19 marzo in Kenya, nella riserva di Ol Pejeta Conservancy. Aveva 45 anni ed era malato da tempo, tanto che è stato necessario praticare l’eutanasia all’animale per evitargli ulteriori sofferenze. Ora della sottospecie restano solo 2 femmine, anch’esse anziane. La sottospecie è segnata. La scomparsa dinon è solo un momento di grande tristezza ma deve essere anche l’occasione per un’attenta riflessione sulla gravissima crisi della biodiversità e la perdita di specie che il pianeta sta subendo. Nessuno potrà restituirci l’unicità degli animali scomparsi per sempre, che, come tasselli di un enorme mosaico, compongono l’incredibile varietà della vita sulla Terra. Rinoceronti, elefanti, tigri e altre specie meno conosciute sono vittime innocenti deidi. La sua morte non ...